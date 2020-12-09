فيديو.. مهند الحمدي يستعرض فخامة منزل الزوجية بعد ساعات من خطوبته

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن النجم السعودي مهند الحمدي ، خطوبته بشكل رسمي من الفاشينيستا اللبنانية فرح مراد، بعد مرور أسبوعين من وفاة والده ، حيث نشر الحمدي صورة برفقة خطيبته وظهر وهو يُقبل يدها ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام” ، وعلق قائلاً: “الحمد لله”.

كما نشر مهند الحمدي ، فيديو جديد له ، عبر حسابه على تطبيق سناب شات، كشف من خلاله عن هدية والدة خطيبته له ، حيث أهدته مصحفاً مزخرفاً بالذهب ، كما أعلن عن شرائه منزلاً جديداً ،مشيراً إلى أن هذا الشيء كان بمثابة حلم بالنسبة له وسعي كثيرا لتحقيقه.

كما استعرض مهند ، فخامة منزل الزوجية وغرفه بالتفصيل من الداخل ، خلال الفيديو ،وعلق قائلاً:”المفاجأة اللي كان نفسي فيها من زمان واشتغلت عليها لله الحمد والفضل تمت من بعد دعم ودعوات الوالدة اللي يحفظها وأبي الله يرحمه”.

وتابع: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائماً وأبداً، عظيمة نعمة العطاء احفظها لكل محتاج يا الله”.

من ناحية أخرى ، أعرب مهند ، عن سعادته بتهنئة جمهوره وأصدقائه له بمناسبة خطوبته ، قائلاً: “مشكورين والحمدلله يا رب ما صار إلا الصحيح واللي احنا نبغيه صار ولله الحمد”.

فرح مراد هي فاشونيستا لبنانية تهتم كثيراً بمجال الموضة والأزياء لذلك شاركت في برنامج تحدي الفاشينيستا Beauty Match وتبلغ من العمر 30 عاماً حسب ما أعلنت عنه خلال البرنامج أي أنها أكبر من مهند الحمدي بقرابة الـ3 سنوات لأن مهند الحمدي من مواليد يناير 1993.

الظهور الأول لفرح مراد كان قبل 6 سنوات من خلال برنامج ما بدها هالقد وذلك للحديث عن تجربة انفجار طرابلس التي مرت بها وتركت لديها ذكريات حزينة وكيف تعاملت مع هذه الذكريات.