فيديو.. مهند الحمدي عن جرأة مشاهد “دفعة بيروت”: هذا ولا شئ والقادم أعظم

المستقلة/ منى شعلان/ أثار المسلسل الكويتي “دفعة بيروت” ، جدلا واسعا منذ عرض الحلقة الأولى عبر منصة شاهد ، وذلك بسبب جرأته فى مناقشة بعض القضايا المجتمعية ، وسرعان ماتصدر قائمة الأكثر بحثاً عبر مؤشر البحث العالمي جوجل ، كما تصدر التريند فى السعودية والكويت.

وتعرض المسلسل لانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وطلب عدد كبير منهم وقف عرضه بعد ظهور الممثل السعودي مهند الحمدي ، فى مشهد ضمن أحداث العمل وهو يتبول فيه على شخص آخر، فتعرض بسببه للانتقادات.

وردا على تلك الانتقادات التى تعرضها لها مسلسل “دفعة بيروت” ، أكد الممثل السعودي مهند الحمدي ، فى تصريحات له لبرنامج MBCTrending ، إن “المسلسل غير جريء على الإطلاق بل إنه نموذج يجب أن يحتذى به في جميع الأعمال القادمة”، مشيرا إلى أن جميع الأعمال الناجحة تتعرض للانتقادات وأنه كان حلم فريق العمل ككل .

وأضاف مهند قائلا :”مسلسل دفعة بيروت من أنجح الأعمال الدرامية الموجودة ، والعمل غير جريء على الإطلاق ، ونتمنى تكون الأعمال القادمة بهذه القوة ، ومن يقول إن دفعة بيروت جريء ، هذا ولا شئ والقادم أعظم بكثير ، وهذا العمل من وجهة نظري أفضل الأعمال لهذا العام.



وتدور قصة المسلسل في حقبة الستينات من القرن الماضي، راصدًا حكايات طلاب وطالبات من دول الخليج والمغرب العربي، يسكنون معًا في بيوت للطلبة والطالبات، حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدًا في شارع الحمرا الذي كان يعج بالساسة والشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين.

ويدرس هؤلاء الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات والمناكفات، وتتصاعد الخطوط الدرامية، لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والسياسة والزواج والمنافسة والمؤامرة.



وتواجه قصص الحب والعلاقات في كثير من الأحيان عثرات ومشاكل غير متوقعة، وهذا ما يواجه علاقة مهند الحمدي (منصور)، ونور الغندور (جميلة)، وستكون ثالثة أبطال هذا الخط الدرامي ليالي دهراب، التي تطلّ في شخصية حصّة الأخت غير الشقيقة لجميلة.



العمل تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي، إنتاج وإشراف جمال سنان/ Eagle Films ويلعب بطولته نخبة من نجوم الدراما العرب من مختلف الجنسيات: محمود نصر، فاطمة الصفي، روان مهدي، مهند الحمدي، نور الغندور، علي كاكولي، حمد اشكناني، نور الشيخ، خالد الشاعر، كارلوس عازار، سارة أبي كنعان، لولوة الملا، أنس طيارة، ناصر الدوسري، يارا قاسم، مروى الأطرش، ليالي دهراب، وائل منصور، يوسف البلوشي ، وغيرهم.