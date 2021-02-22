فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

المستقلة/- منى شعلان/ كشف النجم المصري محمد رمضان ، عن مقطع من أغنيته الجديدة “ڤيرساتشي”، الذي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر محمد رمضان من خلال الفيديو أثناء تواجده فى الطائرة وهو يغني ويرقص ، وعلق عليه قائلاً:” ثقة في الله النجاح ، قريبا كليب #ڤيرساتشي.

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد “موسى” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

وعلى مدار الأسابيع الماضية نشر محمد رمضان صور من كواليس المسلسل، منها وهو نائما على ظهر تمساح وفوق رأسه “حرباء”، وصورة أخرى وهو يحمل تمساح كبير بمنتهى القوة.

وطرحت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل التريلر الأول له، كترويج للعمل المنتظر، وظهر “رمضان” مرتديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، ويرصد العمل فترة الأربعينيات .

مسلسل “موسى” يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، كل من: سمية الخشاب، هبه مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.