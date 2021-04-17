فيديو.. منى السابر: المبلغ لم يكتمل وتنفيذ الحكم بحبسي غداً

المستقلة/- منى شعلان/ أوضحت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك ، إن موعد تنفيذ الحكم ضدها بالحبس سنة مع النفاذ سيبدأ غدا الأحد لعدم سداد المبلغ المطلوب.

ووجهت منى السابر رسالة اعتذار لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع ”سناب شات“، بسبب قلة ظهورها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: ”اعذروني أنا بعرف إني مقصرة معكم.. بس والله ما بدي أحكي عن النفسية.. بس بحس إني مالي خلق.

وردت على سؤال إحدى متابعتها بشأن اكتمال المبلغ الذي من المفترض أن تدفعه لابنتها، قائلة: ”الكل يسألني هذا السؤال.. للأسف ما اكتمل.. الأحد التنفيذ“.

وكانت منى السابر قد أعلنت في مقطع فيديو بحسابها على إنستغرام، أن الحكم الصادر بحقها في قضيتها مع ابنتها كان نهائيا ولا بد من تنفيذه بالحبس أو بدفع المبلغ المطلوب.

وكانت محكمة بحرينية قد قضت بحبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في قضية بينها وبين ابنتها الفنانة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني، أي نحو 531 ألف دولار أمريكي.

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