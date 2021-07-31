فيديو.. ملك وليلى يغنيان لوالدهما أحمد زاهر

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لملك وليلى أحمد زاهر، أثناء غنائهما أغنية “كل البنات بتحبك”، لوالدهما الفنان أحمد زاهر خلال تواجدهم في حفل زفاف شقيقة الفنانة رنا رئيس، والذي أقيم مساء أول أمس الخميس.

من ناحية أخرى احتفل الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيه ليلى وملك، من المدرسة، حيث كتب الفنان المصري عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلًا: “بناتي اتخرجوا، حالة غريبة أول مرة أحس بيها مشاعر كتير متلخبطة فرح وسعادة وفخر وخوف على بكرة ودموع مهو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه، أحاسيس كتيرة ومع بعض مرة واحدة بس بجد كنت طاير من الفرح”.

وتابع: “الحمدلله والشكر لله على كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله على تخرج ملك وليلى وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم، ملك وليلى بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها”.

وتعد ابنتا الفنان أحمد زاهر ممن دخلن عالم الفن في سن صغير، حيث قدما خلال الفترة الأخيرة مجموعة مميزة من الأدوار بأعمال فنية مختلفة.

ملك” هي أكبر بنات الفنان أحمد زاهر، و تبلغ من العمر 18 عاما أما ثاني بناته فهي “ليلى” وعمرها 17 عاما.

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