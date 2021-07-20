فيديو.. ملكة كابلي تكشف تفاصيل عمليات التجميل التي خضعت لها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية، ملكة كابلي لأول مرة عن عمليات التجميل التي خضعت لها، خلال فقرة “سؤال وجواب”، عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”.

وفاجأت ملكة كابلي المتابعين ، وقالت إنها أجرت عملية نحت لجسدها مؤخراً، وأضافت: “وسويت خشمي مرتين وما بعرف الفيلر يعتبر عملية أو لأ بس سويت شفايفي وبوتوكس”، وعقبت بأنها ترغب في عملية ملء الجفون (شد)، لكن الأمر في مرحلة التفكير.

وأشارت الفاشينيستا السّعودية إلى أنها لا تمانع الحديث عن عمليات التجميل التي أجرتها، وعلقت: “أنا بحب عمليات التجميل اللي تحلي وما عندي مشاكل معاها الواحدة لما تسوي تجميل.. بالنسبة لي معها مو ضد”.

وأوضحت ملكة كابلي أن عملية نحت الجسم التي أجرتها مؤخراً كانت مجانية، مقابل إعلان لدى لدكتور بشر الشنواني، متابعة أن التكلفة 90 ألف ريال.

وتحدثت ملكة كابلي حول عودتها من جديد لزوجها الكويتي السابق أحمد السّالم، قائلة: “ما أفكر في الزواج حالياً أبداً أبداً، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين”.

وقد أعلن الثنائي طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآت بفضح أسرار بعضهما، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن لم يستمر الموضوع حتى ينهي الثنائي زواجهما.

وظن البعض خلال الفترة الماضية أن الثنائي سيعودان مجدداً، وتحديداً بعد ظهورهما معاً في أثناء تلقيهما لقاح فيروس كورونا المستجد، وهو ما نفاه السّالم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن علاقتهما ستظل جيدة لأن بينهما طفلة، إلى جانب أنهما يعملان في مجال واحد وهو مجال السوشال ميديا والإعلانات.