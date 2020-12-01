فيديو.. مطرب مصري يطرح أغنية عن رجل الأعمال نجيب ساويرس وتحقق مليون مشاهدة

المستقلة/ منى شعلان/ حقق المطرب المصري محمد قماح، مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب ، من خلال كليب أغنيته الجديدة “أنا مش نجيب ساويرس”، فى أول يوم من طرحه.

“أنا مش نجيب ساويرس”من كلمات أحمد مرزوق والحان وتوزيع محمد قماح، والفيديو كليب من إخراج إيهاب بهجت.

وتم تصوير الأغنية في حديقة “زد” في منطقة السادس من أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، التي يملكها ساويرس.

وظهرت صورة المهندس نجيب ساويرس على ورق الكوتشية والدولارات خلال الأغنية، التي حملت أيضا شكر خاص له على التتر.

وأوضح المطرب محمد قماح تفاصيل أغنيته الجديدة، قائلًا: الأغنية لها قصة تتمثل في زوجته التى تطلب منه طلبات كثيرة، فأجابها “أنا لست نجيب ساويرس لكي أحضر لك كل هذه الطلبات” ، ومن هنا جاءت فكرة الأغنية.

وأكد قماح ، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” أنه أرسل كلمات الأغنية للمهندس نجيب ساويرس، واستأذنته أن يستعين باسمه فيها ، فوافق ورحب بالفكرة.