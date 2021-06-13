فيديو.. مطربة مصرية تتعرض للنصب من منتج سعودي

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، عن أزمة تواجهها مع المنتج السعودي بندر الدوسري، الذي تسبب لها في ضرر كبير بسبب إخلاله بشروط التعاقد بينهما، الذي تم من شهر يناير من عام 2020.

وقالت المطربة المصرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لدي ما يثبت بأن المنتج السعودي أخل معي بكل شروط التعاقد بعد شهر واحد من التعاقد.

ولفتت: “أخبرني بأن لديه شركة إنتاج اسمها “أنا” ستقوم بإنتاج الأغاني لي حتى فوجئت بأنه لا يوجد شركة من الأساس، والأغنية الوحيدة اللي أنتجها تم نشرها على صفحة فيس بوك ويوتيوب”.

وأكمل: “منذ سنة ونصف وأنا معلقة ولم استفد من العقد ومتضررة لا عارفة اشتغل ولا أعمل أغاني والعقد 5 سنوات وشرط جزائي 5 ملايين دولار”.

وتابعت: “أريد فسخ التعاقد طالما أنني غير مستفيدة وهو أيضا غير مستفيد، ويرجع لي أغراضي وكل حقائب ملابسي محتجزها في السعودية، حاولت التواصل مع الوزير تركي آل الشيخ ولكن فشلت”.

وقالت في فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”: “سنة ونص شايلة جوه قلبي ومش هينفع أسكت أكتر من كده، ناس كتير بتسألني بقالي فترة، إنتي فين؟ مش بنشوفك في أعمال ليه؟ ويلومني ويعاتبوني وكأني أنا المقصرة في حقهم، وإني وقعت ومستسلمة خلاص”.

وأضافت: “بقالي فترة بغني في الإمارات وبعمل حفلات وبغني في مطاعم وأماكن محترمة وراقية جدًا، والحمد لله حياتي كانت مستورة جدًا، رغم انفصالي عن زوجي”.

وتابعت: “من سنتين قابلت شخص في مصر اسمه بندر الدوسري، وهو المفروض مدير أعمال صديق ليا في برنامج أرب إيدول اسمه “عبد العزيز الشريف”، قابلتهم في حفل كنت بغني وبتكرم فيه هنا في مصر، ومن وقتها بدأت علاقة سطحية بينا على السوشيال ميديا فقط”.

واستكملت: “في شهر ديسمبر سنة 2019، كنت في الإمارات وكان مدير أعمالي أحمد سعيد نصر، وبعد علم المنتج بوجودي، طلب مقابلتي وبالفعل قابلته، وقالي إنه يؤسس شركة جديدة، وجمع عدد من الأصوات وباقي صوت واحد وأتمنى يكون إنتي”.

ولفتت إلى أنها وافقت، ولكن اشترطت لحين تنفيذ العقد، أن يتم السماح لها بالغناء في الأفراح والحفلات، بالإضافة إلى راتب شهري، وبالفعل وافق المنتج ووعدها بإقامة وطنية وسكن بالإمارات، ولكن بمرور الوقت بدأت تلاحظ عدم تنفيذ شروط العقد و اضطرارها للصرف من حسابها الشخصي على عكس المتفق عليه.