فيديو.. “مريض نفسي” مطرب مهرجانات شهير يهاجم رامز جلال

المستقلة/- منى شعلان/ أطل مطرب المهرجانات المصرى علي قدورة، على متابعيه من خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مطالباً إدارة برنامج المقالب “رامز مريض نفسي”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في الموسم الرمضاني 2021، بعدم إذاعة حلقته.

وقال على قدورة: “أنا روحت برنامج رامز مريض نفسي واتصورت وروحت من غير أي فلوس عشان بحب الشخصية دي وبعدين اتضح إن فيه حاجات مكنتش عايزها تتذاع وهما هيذيعوها”.

و تابع: “وأنا مخدتش فلوس مع إن فيه ناس أخدت فلوس، بس أنا عايز من إدارة البرنامج الحلقة بتاعتي ماتتذاعش، مش عايزها تتذاع، عشان بعد كده هجيب رامز جلال ذات نفسه وأعمل فيه مقلب”.

وأضاف: “أنت فينك ياعم مش شايفني ليه، ولا هي إدارة البرنامج بتكلمنى وانا مش واخد بالي ولا إيه، هو أنا مش مطرب برضه بتاع مهرجانات ولا إيه، يعني أعمل إيه”.

وفى سياق آخر حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أول أمس الثلاثاء، الحكم في استئناف المحامي هاني سامح، وكيلا عن الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج “رامز الرمضاني” بجلسة 7 إبريل المقبل.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، قضت ببراءة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc من اتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام سليم.

وأحالت محكمة جنح العجوزة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام سليم ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص وحملت رقم 1641 جنح مالية.

وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج “رامز الرمضاني” وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة “المسجلة” والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.