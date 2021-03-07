فيديو.. مذيعة أردنية تبكى على الهواء لوفاة “عبود العمري”

المستقلة/- منى شعلان/ ودعت الإعلامية الأردنية نادية الزعبي الشاب الراحل عبود العمري ، برسالة مؤثرة على الهواء مباشرة، من خلال برنامجها “صَح صِح”.

ولم تستطع نادية الزعبي أن تتمالك دموعها وهى تتحدث عن الشاب الراحل، قائلة: “أتقاطع أنا وعبود بكثير من الصفات، هو عنيد، هو مشاكس، هو حالم، هو طموح، كان أحد أهم الرهانات المستقبلية في هذا البلد، للأسف الشديد الحياة لم تمهله وقت كافي لتحقيق أحلامه، خطفته بكير، وغادرنا بكير، ولكن أنا أكيدة أن عبود العمري لن يختفي من الذاكرة، وسيبقى حاضراً غائباً”.

وعن آخر ظهور لشاب الراحل معها عبر برنامج “لفة”، علقت قائلة: “يا الله الحلقة شو كان فيها فرح، امبارح بس وصلني الخبر قلت كل ما بحاول أفهم حقيقة الموت وأتقبلها، بكتشف إنه مستحيل أقدر أفهمها، أفهمها بهالعمر الصغير.. بالنسبة لأهل عبود العمري، ترك لهم ندبة.. كان شاب استثنائي ومختلف”.

وفى سياق متصل تصدر اسم الأردني عبود العمري الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسم الأكثر بحثاً وتداولاً عبر محركات البحث في أكثر من دولة عربية، وذلك على خلفية وفاته بحادث سير مؤسف في جنوب أفريقيا، حيث وثق الشاب ذو الـ 23 عاماً لحظاته الأخيرة قبل وفاته على إثر حادث السير الذي تعرض له و4 من أصدقائه في جنوب أفريقيا كيب تاون.

وكان والده أعلن الخبر، عبر حسابه على موقع تويتر: “ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابني الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء أمس السبت، إثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانبه كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير ضيف الله على الفايز، تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة عبود العمري في إحدى مناطق جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن العمل جار على تأمين عودة جثمان الوفاة والمصابين الأربعة إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأشار الفايز في تصريحات لقناة رؤيا الأردنية إن التقرير الأولي للحادث يشير إلى انقلاب المركبة التي كان يستقلها الشباب الأردنيين، فيما لم يصدر التقرير النهائي من السلطات في مدينة كيب تاو.

وتابع أنه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين و إبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه، بجانب إنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.