فيديو.. مدحت صالح يطرح “وردي” من ألبومه الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ طرح المطرب المصري مدحت صالح، أغنيته الجديدة بعنوان”وردي” وتعد ثالث أغنيات ألبومه الجديد “يتقال”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “وردي” من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى محمد شفيق.

وكان مدحت صالح طرح من قبل أغنيتين الأولى “جمالها حصري” من كلمات مؤمن راجح، ألحان، وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية “نورتى قلبى” كلمات عمرو المصرى، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.

يذكر أن مدحت صالح قد انتهى مؤخرًا، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد “يتقال” ويضم 15 أغنية يتم طرحهم بشكل متتابع، وتعاون “صالح” في الألبوم مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين لتقديم أشكال موسيقية مختلفة في الألبوم.

 حيث يتضمن الألبوم أغانى “حالتى صعبة”، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية “قربلي”، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.

كما يتضمن الألبوم أيضًا أغنيات “شوف يا معلم” من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و”أحلى الناس” من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و”بالمختصر المفيد”، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك “شوية زعل” كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، “يتقال” كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجية، “أرض الطيابة” كلمات وليد العيسوى، ألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر على اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، توزيع جو حنا.

 

 

 

 

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