فيديو.. مدحت صالح يطرح “وردي” من ألبومه الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ طرح النجم المصري مدحت صالح، أغنيته الجديدة ” وردى”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“وردي” هى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد “يتقال” والمقرر طرحه قريبًا، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق.

كما أطلق مدحت صالح، أيضًا صباح اليوم الإثنين، أغنية أخرى بعنوان “زى غيرنا” والأغنية من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

وتقول كلمات الأغنية:
أدينا للبعد الكتير وكتير خسرنا.. بقى زينا زى غيرنا.

ما كفاية خلاص كبرنا على البعاد.. شوية زعل خلونا كن خلاص هننسى.

أيامنا وأحلة قصة.. قدمنا كتير ولسه هنستفاد.

أدينا للبعد الكتير وكتير خسرنا.. بقى زينا زى غيرنا.

ما كفاية خلاص كبرنا على البعاد.. شوية زعل خلونا كن خلاص هننسى.

ويتضمن ألبوم مدحت صالح الجديد 15 أغنية، وهي “حالتى صعبة” كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، و”وردى”، و”قربلى” كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و”شوية زعل” كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و”يتقال” كلمات تامر حسين وتوزيع أحمد وجية، و”أرض الطيابة” كلمات وليد العيسوى وألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، وإضافة إلى أغنية لم يستقر على اسمها من كلمات محمد رسلان وألحان كريم طارق توزيع جو حنا.

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