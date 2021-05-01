فيديو.. محمد سامي يعتذر لفنان أردني.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ كشف المخرج المصري محمد سامي سر نجاحه، قائلا إنه عصبي ويحرص على أن يُخرج الأعمال الفنية التي يخرجها بأفضل شكل: “بحب الشغل يطلع صح أوي ومعظم خلافاتي اللي حصلت في حياتي كان لها علاقة بالشغل ومالهاش علاقة بحياتي الشخصية، وفي سن معين طريقة التعبير عن الخلاف مش مدروسة، والواحد اتعلم”.

وأضاف سامي، في حواره مع برنامج “العرافة” عبر شاشة “المحور”: “بالنسبة لأكتر شخص ظلمني، فهو الفنانة غادة عبدالرازق، ومع الوقت حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى كان كويس معايا”.

وتابع: “جات لي قدام العربية ووقفت وسلمت عليّا وقالت لي اوعى تكون زعلان مني.. عملت معاها شغل كويس وفيه عيش وملح وعملت معايا تصرفات ما بعد المشكلة معاها واتقال كلام كتير عليّا مش حقيقي، وبعدها ربنا جاب لي حقي في حاجات كتير وخلاني أحس بالسعادة”.

وأردف: “غادة عبدالرازق ماكنتش وحشة طول الوقت، لكن الناتج النهائي أني خرجت بموقف منها، وبعدها ربنا بيكرم حسب اجتهاد كل واحد فينا وأنا ربنا كرمني كتير”.

وحول أبرز واقعة تعرض فيها للخيانة في الوسط الفني، قال : “أكتر حاجة كانت مع مدير إنتاج، كنت بصور فيديو كليب لمطرب مهم جدا في دولة عربية، ورحت أنا والمطرب الصبح ملقتش تصوير، أخد الفلوس ومشي، وكل حاجة كانت راحت.. أخد 500 ألف دولار ومشي”.

و استطرد: “و عملت deal مع شركة أردنية كانت تنتج لـ3 مطربين ماكنوش مطربين، وكنت هخرج لهم فيديو كليبات، وكان في أغنيتين عاجبني وأغنية مش عاجباني فعملت أغنيتين حلوين أوي، والتالت عملت له فيديو كليب وحش أوي مكنتش مقتنع باللي بيغنيه ولا مقتنع بيه.. الفيديو كليب كان وحش بتقصير، والمغني اسمه عامر وحسيت إني ظلمته ومكنتش أقصد ومستعد أصلح الغلطة وأعمل له فيديو كليب على حسابي”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.