فيديو.. محمد رمضان يطرح “يلا بينا” بعد إلغاء قرار إيقافه

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المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان المصري محمد رمضان، منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان “يلا بينا”، عقب قرار مجلس نقابة الصحفيين رفع الإيقاف المفروض عليه، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، بسبب لقائه بشخصيات تنتمى إلى الدولة العبرية.

ويقول رمضان في الأغنية التي طرحها على قناته الرسمية بموقع”يوتيوب”: “غمض عينيك ارفع إيديك دب برجليك هد المكان، حي يلا بينا نهز كتافنا محدش هيكتفنا هنمشي الكون على كيفنا”.

وقال الفنان محمد رمضان أن عام 2020 كان عام ملئ بالنجاح والتحدي لكنه يتطلع إلى عام 2021 لتحقيق مزيد من النجاحات.

وكتب “رمضان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”الحمدلله ٢٠٢٠ سنة مليانة تحديات ونجاحات شكراً ونقولها (يلا باي) ونقول ل٢٠٢١ تعاليلي بناديكي ..ثقة_في_الله_نجاح أكبر”.

وسبق، وأنهت نقابة المهن التمثيلية التحقيقات مع الفنان محمد رمضان، وأعلنت في بيان صادر لها حفظ التحقيق مع الفنان الموقوف، والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله “موسى” ليعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وذكرت النقابة أن المسلسل سيتم استئناف تصويره، حيث يكون الأحد المقبل هو الحد الأقصى لعودة تصوير العمل.

مسلسل”موسى” من بطولة سمية الخشاب، ،عبير صبري، هبة مجدي، رياض الخولي، صبري فواز، سيد رجب، إيمان العاصي، منذر رياحنة، ضياء عبد الخالق، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين ، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

 

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