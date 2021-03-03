فيديو.. محمد رمضان يطرح “أنا البطل” بعد اتهامه بالسرقة

المستقلة/- منى شعلان/ طرح النجم المصري محمد رمضان ، منذ قليل أحدث أغنياته التي تحمل اسم “أنا البطل” وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندي وألحان كالوشا الفنار وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وفكرة محمود رمضان ومن إخراج حسام الحسيني.

يشار إلى أن محمد رمضان قد اتهم بسرقة مهرجان ” أنا البطل” من قبل ” أبو أصالة” مغني المهرجانات، حيث أكد من خلا مقطع فيديو له على موقع يوتيوب، أنه قام بغناء المهرجان من ثلاث سنوات ولم يطرحه حتى الآن، قائلا:”اللي شايف نفسه محمد رمضان أنا اللي اخترعت المهرجانات في مصر أغنية البطل اللي، انت لسه بتعملها دي أنا عاملها من 3 سنين ومنزلتهاش، تيجي انت تسرق مني، أغنية البطل دي بتاعتي، ثم في نهاية الفيديو قام بتشغيل الأغنية بصوته.

من جانبه كذب مدير أعمال محمد رمضان، والمشرف على تقديم أغنية “البطل”، أسامة جوكر، فى تصريحات صحفية له،إدعاء أبو أصالة، مؤكداً أن ما يحدث ما هو إلا محاولة من مؤدي مهرجانات للشهرة على حساب الفنان محمد رمضان”.

وتقول كلمات الأغنية: بطل لعب مية فورة لكن مخسرش جولة

هتفكر يوم تنافسه اقعد في بيتك أولى..

أرضي منطقة محظورة بتشتت العتاولة

وبطلقة بين حواجبك على ـرضك هستولى

انا البطل اللى نفسك تقلده

أي حد بيهرى باجى بسكته

اتخن مافيكم بصباع واحد اثبته

رمضان بس مجرد اسم بيشتته

جمهورى في ودنى قالى اعمل انفجار

ادانى إشارة وقالى غير المسار

لو الدنيا مرة واحدة بيكم ولعت

اعرف يا بني إنى دوست عـ الزرار

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “مصباح علاء الدين” بمشاركة الفنان السوري محمد جنيد وإخراج محمد سلامة.