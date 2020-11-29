فيديو.. محمد رمضان يسقط أرضاً على مسرح دبي

المستقلة/ – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد تعرض الفنان المصري محمد رمضان ، لموقف محرج ، فى أول ظهور له ، عقب أزمته الأخيرة ، بعد اتهامه الجميع بالتطبيع مع إسرائيل ، لظهوره مع مشاهير إسرائيلين ، مما أدى إلى إيقافه عن التمثيل.

وظهر الفنان محمد رمضان ، من خلال الفيديو المتداول ، وهو يسقط أرضاً على خشبة المسرح ، خلال فعاليات مهرجان الضيافة المقام في الإمارات العربية المُتحدة في دورته الرابعة بمدينة دبي.

وأثناء توجه رمضان ، لاستلام جائزته التكريمية وقع على مسرح الضيافة بعدما انزلقت قدماه ، لكنه قام مباشرا واستمر بالمشي وصولا للمنصة، حيث علق “ما يوقع إلا الشاطر”.

وقال رمضان خلال تسلمه الجائرة: “أشكر مهرجان الضيافة ودولة الإمارات الشقيقة وسمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على احتضانهم كل جنسيات العالم وليس فقط أشقاءهم العرب”.

وأضاف: “بشكر جمهوري الكبير اللي بسببه كل حاجة حلوة حصلت لي، اللي بسببه بتحسد وبقع وأنا ماشي كدا، بشكرهم جدا ويارب أكون عند حسن ظنهم، وثقة في الله دايما نجاح”.

وفي سياق آخر ، أعلن الفنان المصري محمد رمضان ، أمس السبت ، عن إحيائه حفلا غنائيا لأول مرة فى فلسطين خلال الفترة المقبلة ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتب رمضان فى منشورًا له قائلاً:” إلى جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على اول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لكتابة اسمي على أحد شواطئ غزة فلسطين”.