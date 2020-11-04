فيديو.. محمد رمضان يروض تعبانا ضخما أصفر اللون

المستقلة/ منى شعلان /نشر الفنان المصري محمد رمضان ، فيديو جديد له ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، أثناء زيارته لمدينة دبي ، وظهر الفنان المصرى خلال الفيديو وهو يروض تعبان ضخم أصفر اللون.

كما احتفل رمضان بوصول هاشتاج باسم محمد رمضان، لمليار و ٨٠٠ مليون على تيك توك ، حيث نشر صورة لعدد المشاهدات ، وعلق قائلا : الحمد لله هاشتاج #محمد_رمضان يتخطى المليار و ٨٠٠ مليون على تيك توك .

وكان الفنان محمد رمضان، تصدر مؤشرات البحث جوجل مؤخراً ، بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع “رولزرويس كولينان 2020”.

وتعد”رولزويس كولينان 2020” السيارة التي امتلكها محمد رمضان رقم 17 في قائمة أسطول سيارته ، وتتميز بأنها من أفخم سيارات “SUV” إنتاجيًا بالعالم، و يبلغ سعرها نحو 382 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 2 مليون ومائتان ألف درهم وهو ما يعادل تسعة مليون ونصف بالمصري.

وفى سياق آخر يستعد الفنان محمد رمضان ، لتصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد “موسي” ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، صبري فواز، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.