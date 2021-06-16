فيديو.. محمد رمضان يحدث ضجة بعد طرح كليب “ثابت”

المستقلة/- منى شعلان/ بعد ساعات قليلة من طرحه، أثار كليب “ثابت” للفنان المصري محمد رمضان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الموديل التي شاركته الكليب نظرا لجرأة ملابسها.

والموديل تدعى كارين بونوتشي، ولدت في روما بدولة إيطاليا، وتعمل عارضة أزياء ، درست في معهد يوحنا بولس الثاني في روما، وتقيم حالياً في القاهرة.

وأعلن محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، طرح كليبه الجديد “ثابت” عبر موقع “يوتيوب”، مشيرًا إلى أنه لم يرغب في أن ينتظر كثيرًا لطرحه يوم الجمعة، كي يشاهده أكبر عدد من الجمهور، كما نصحه المخرج محمد سامي، ولكنه أسرع بطرحه اليوم.

وقال رمضان في فيديو له: “صحيت من النوم النهاردة لقيت محمد سامي باعتلي الكليب بعد الفاينل ايديت وبيقولي هاتنزل على اليوتيوب امته قولتله انا ويتويبي وانستجرامي وفيس بوكي ولحم كتافي ملك جمهوري”.

وأضاف الفنان: “قالي أنا شايف يوم الجمعة عشان الناس هاتبقي إجازة، قولتله والله الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين أما يبقى في أيديهم حاجة تسعد الناس بينزلوها على طول مش بيستنوا.. ادخلوا على يوتيوب هتلاقوا كليب ثابت في وشكوا.. مستورة”.

و غني محمد رمضان في “ثابت” عن التمسك بالمواقف وعدم التغير ووقوفه أمام خصومه بلا تزحزح، إلى جانب تعرضه للشدة التي كشفت حقيقة المحيطين به.

“ثابت” كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، مهندس ديكور أمير عبد العاطي، والكليب إشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.