فيديو.. محمد رشاد يفجر مفاجآت عن طليقته مي حلمي

المستقلة/- منى شعلان/ رد المطرب المصري محمد رشاد على اتهامات طليقته مي حلمي له عندما حلت ضيفة ببرنامج ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وفجر محمد رشاد مفاجآت عن طليقته مي حلمي خلال نفس البرنامج ، حيث قال رشاد أن صفات طليقته مي حلمي الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: “بعد كلبش الزواج ظهرت صفاتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت إنها أخدتني سلم في حياتها”.

ونفى محمد رشاد، خيانته لطليقته مؤكدًا أنه لم يقم بخيانتها في أي لحظة، متابعا: “لو خنتها مع واحدة تانية كنت طلقت مي حلمي واتجوزت التانية”، كما أنه لا يحب أن يكون له نزوة أو يخون زوجته”.

وتابع: “طليقتي مي حلمي سهل تنزل الدموع للجمهور، والحقيقة زواجي منها غلطة حياتي، ومي بتعرف تعيط وضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم.. وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزاهم في البيت وضربتها مرة واحدة”.

وأضاف:” أن طليقته سبب في وجود حياتهم ومشاكلهم أمام الناس والجمهور، مؤكدا أن طبيعة شخصية مي حلمي تجعلها تعرض كل خصوصيات حياتهم على السوشيال ميديا”.

وعن معاناته من مشاكل صحية، رد محمد رشاد قائلا: “لا أعاني من أي مشاكل صحية كانت سببا في استمرار المشاكل في الحياة الزوجية، وأنا في فترة زواجي كانت مراتي حامل.. كنت قادر على القيام بالواجبات الزوجية على أكمل وجه.. إزاي مبقومش بواجبتي الزوجية وأكون خاين”.

كشف محمد رشاد، عن سبب إجهاض طليقته مي حلمي حينما كانوا متزوجين، قائلا: “عمليات التجميل هي السبب ومي حلمي أجرت عملية شفط كانت السبب في إجهاض الطفلين”، مؤكدا أنها لم تعلن ذلك واكتفت بالقول أن الإجهاض كان طبيعي.

كما نفى “رشاد”، تطليق مي على السوشيال ميديا كما كان شائعا، قائلا: “لم اطلقها على السوشيال ميديا أولًا، وهي اللي قالت كده عشان الجمهور يتعاطف معها”.

وتابع: “طلقتها أولًا ثم أعلنت على السوشيال ميديا، وحاولت العودة لعلاقتنا مرة أخرى، وكانت بتبعتلي على الفيسبوك عشان اسماحها وطلقتها عند المأذون بسبب السفر خارج مصر بمفردها”.

وأشار المطرب محمد رشاد، إلى أنه لم يظهر مع الإعلامي عمرو أديب لكي يعوض مصاريف الفرح الثاني له مع الإعلامية مي حلمي، ولكن هي من أقنعته على الظهور مع عمرو أديب، مؤكدا أن الفلوس التي حصل عليه من الظهور في البرنامج أنفقها على سفرها لدبي.

قال المطرب محمد رشاد، إنه رفض وصفه بأنه “جوز الست” خلال فترة زواجه بالإعلامية مي حلمي، قائلا: “في فترة زواجي كنت قادر على السيطرة على مي حلمي، وفي فترة الزواج كنت دكر أووي واخليها تبان بشكل كويس”، مشددًا على أن شهرته كانت أكثر منها قبل فترة الزواج.

وأوضح “رشاد”، أن سبب شهرة طليقته مي حلمي على مستوى الوطن العربي بعد الأزمة الأولى لهم في قبل الزواج، مشددًا على أن طليقته لم تكتئب بسببه، ولكن مشاكلها أثرت عليه، معقبًا: “حياتي كلها كانت مشاكل وعياط بسببها”.

وكشف عن سبب مغادرته للفرح خلال زواجهما: “كان في مشكلة مع مامتها عشان قائمة الزواج كانت عايزاني أكتب قائمة بمليون جنيه وكل حاجة أنا اللي جايبها واعترضت ومشيت عشان شتمت خالي”، كما أعلن انه طلق الإعلامية مي حلمي 3 مرات شفويًا بينما مرة واحدة على يد المأذون.

أكد المطرب محمد رشاد، عدم تعرضه لأي حكم قضائي أو وجود سوابق في سجله الجنائي ولكن طليقته الإعلامية مي حلمي عليها شهر سجن، وكشف قائلا: “مش عليا أي سبقه حبس في سجلي الجنائي، وأنا اتوقفت مرة في كمين الشرطة مع محي حلمي حينما كانت زوجتي لتأدية رجال الشرطة واجباتهم، ولكن فوجئت أن عليها قضية وشهر سجن واتنرفزت على الظابط”.

وأضاف أنه راجل شرقي يتمتع بالنخوة العربية، متابعا: “أنا مش هشوف مراتي بتتكلم مع راجل وأنا هسكت عادي يعني”، مشيرا إلى أن طليقته دائمًا ما تبحث عن تعاطف الجمهور معها، لذلك أعلنت أنها مصابة بجلطة وفي إحدى المستشفيات.

ورفض الرد على استفسار “شيخ الحارة” عن أحد منشوراته على “الفيسبوك”، معقبًا: “دي أعراض ومتتكلمش فيها كان ليها موقف بلاش نتكلم عنها”، متابعًا: “ ضيعت تحويشه عمري على مي حلمي.. ومكنتش بتأخذ جنيه من اي مكان بتشتغل فيه”.