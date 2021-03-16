فيديو.. محمد حماقي يطلق “حياتك في صورة”

المستقلة/- منى شعلان/ أطلق المطرب المصري محمد حماقي ، أحدث أغنياته بعنوان “حياتك في صورة”، على طريقة الفيديو كليب،وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “حياتك في صورة”، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: تميم، وتجاوز عدد مشاهدات الأغنية 52 ألف مشاهدة في أقل من ساعة واحدة.

وفى سياق آخر كشف محمد حماقي فى تصريحات تليفزيونية له عن سبب تأجيل ألبومه الجديد إلى صيف 2021، قائلا:” عام 2020 شهد الكثير من الارتباك في خطط العمل”، منوها بأنه قرر تأجيل ألبومه الجديد، حتى لا يضيع مجهود صناع الألبوم بسبب حالة الارتباك التي فرضها فيروس كورونا.

لافتاً إلى إنه يتمنى عودة الحياة الطبيعية بعد انتهاء أزمة كورونا التي فرضت إجراءات احترازية وتقليل لأعداد الجمهور من أجل تحقيق التباعد المطلوب.

وأشار محمد حماقي إلى أن عدد أغاني ألبومه لن تكون 20 أغنية مثل الألبوم الماضي “كل يوم من ده”، قائلا: “لن تزيد عن 12 أو 15 أغنية”، مشددا على أنه لن يقدم أغانٍ بلهجة غير مصرية.

وأكد: “الأغاني أقدمها بإحساس نابع من قلبي ولن أقدم أغنية بصدق كبير إذا كان تركيزي في طريقة النطق الصحيح للكلمات إذا كانت بلهجة غير لهجتي”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي كان أغنية “هو ده حبيبي”، واحتلت المراكز الأولى على تطبيق أنغامي في العديد من الدول العربية.