فيديو مثير يوضح كيف يتم حماية البيت الأبيض

المستقلة /- عرضت قناة الحرة فيديو لـ سبل ووسائل حماية البيت الأبيض وأكدت أن البيت الأبيض أكثر الأماكن تحصينا في العالم.

وأوضح الفيديو أن السور المحيط بالبيت الأبيض تم تغييره عدة مرات عبر الزمن لـ كشف الهجمات بغرض تشديد الحماية حتى وصل طوله الآن إلى 11 قدما وأكد أن السور يوجد خلفه حواجز خرسانية قادرة على منع دخول أي سيارة.

كما أوضح الفيديو أن الحديقة المحيطة بالبيت الأبيض تصل مساحتها إلى 18 فدانا وينتشر بها أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء لكشف أي دخيل بالإضافة إلى وجود إنذارات تحت الأرض تكشف أي دخيل عن طريق الضغط على العشب.

وتابع: أن هناك العديد من الطائرات دون طيار تراقب البيض الأبيض باستمرار على مدار 24 ساعة وهناك أكثر من 300 عميل سري مختصين ومدربين لمراقبة البيت والمنطقة المحيطة بالبيت الأبيض هي منطقة حظر جوي.