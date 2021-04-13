فيديو.. “متهمة بالإرهاب”.. تصريحات جريئة لـ مايا دياب في “العرافة”

المستقلة/- منى شعلان/ حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة الحلقة الأولى من برنامج “العرافة” للإعلامية المصرية بسمة وهبة، وفجرت مايا مفاجأة خلال اللقاء ، حيث قالت أنها ممنوعة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الإرهاب.

وأشارت مايا أنها طلبت من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ”فيزا“ للسفر إلى أمريكا، مبينة أنها ممنوعة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الإرهاب، موضحة أنها كانت تملك فيزا سفر لأمريكا وفجأة توقفت، وعندما سعت لتشغيلها علمت أنها متهمة بالإرهاب دون معرفتها السبب.

وفى سياق آخر وصفت الفنانة مايا دياب رسمها الصليب، عقب قراءة الفاتحة مع أبطال وفريق عمل مسرحية “لوكاندة الأوباش” مباشرة، بأنه كان تصرفا لا إراديا، قائلة:” قرأت الفاتحة معهم، و أحفظها كلها، وأنا أحب كل الناس على دينهم، وأعاشر الجميع على ما هم عليه.

وعن أحاسيسها في تلك اللحظة، قالت: كان الخوف مسيطر عليا لأول مرة أقدم عملا مثلها على مسرح وأمام ألوف من الناس، أصدقائي وزملائي في المسرحية ربما لم يستغربوا قراءتي الفاتحة معهم، لكن بمجرد انتهائي من قراءتها “صلبت إيدي على وجهي”، هكذا تربيت وهذه ديانتي.

وعن حقيقة شعور الفنانة إيمي سمير غانم بالغيرة، عندما غنت للفنان حسن الرداد، قالت: “لا، إيمي ما بتغيرش، أنا بأغنيله إيمي حبيبة قلبي وأموت فيها، وهي عارفانى كويس، وحسن حبيب قلبي، وأنا إنسانة ما عندي ماورائيات في تصرفي مع الآخر.”

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالًا لمايا دياب عما إذا كانت تصريحاتها الجريئة التي تطلقها طمعًا في إثارة الجدل، لترد عليها مايا قائلة إنها لا ترى تصريحاتها جريئة، بل يعتبرها الناس جريئة لأنها ترد على بعض الأمور الهامة والحياتية بصراحة بعيدًا عن كونها فنانة.

وتابعت: ”أغلب الفنانين يصرحون بما يريده الناس أو المجتمع الذي يعيش فيه الناس، وليس ما يفكرون فيه بموضوع معين، ولا آراؤهم الحقيقية التي يريدونها في أي موضوع شائك له علاقة بالحياة“.

وعددت وهبة الأعمال التي تمتهنها مايا قائلة: ”فاشينيستا وبتغني وبتمثلي وبتقدمي برامج“، لتوقفها مايا معترضة على وصفها بـ الفاشينيستا، وقالت: ”مش فاشينيستا أنا ماني فاشينيستا لأنه صاروا كل العالم بيسموا مين ما كان فاشينيستا وبمثل.. لأ أنا لسة ما مثلتش، أنا عملت مسلسل واحد، وما بعتبر حالي ممثلة بعتبرها تجربة تمثيل“.

وبينت أن أقرب أعمالها إلى قلبها هو أنها تغني وتقدم البرامج، كما أنها تعتبر نفسها بالصف الأول لمطربي الوطن العربي إلى جانب العديد من النجوم، كما أنها بعيدة تمامًا عن الغرور، وكونها ترى نفسها من أجمل الفنانات ليس من قبيل الغرور وإنما من قبيل الثقة بالنفس.

أما عن صفات الرجل بنظرها فهي أن يحتويها، وبينت أن زوجها السابق هو أكثر شخص قدم لها الاحتواء بحياتها، وأن سبب تركها له هو القسمة والنصيب.

وردت مايا على سؤال وهبة عن ما إذا كانت تفكر في مقابلة الخيانة بالخيانة، قائلة:“بحب اعمل كده بس أصعب حاجة في الدنيا إنك ترخصي نفسك يمكن هذا الشيء يرجع يضايقك وصعب عشان نفسي مش عشان حدا“.

وأكدت أن خيانة الصديق أصعب من خيانة الحبيب؛ لأن خيانة الحبيب متوقعة على عكس خيانة الصديق، كما أن ثقتها بالحبيب لا تتعدى 1% وأنها تتمنى أن تدخل بعلاقة تكون فيها نسبة الثقة كبيرة، ورغم ذلك ستظل حذرة وقلقة.

وكشفت أنها امرأة لا تشعر بالأمان ويمتلكها دائمًا شعور القلق سواء من الحياة أو من المستقبل، وذلك بسبب ما مر به بلدها لبنان، وأن أكثر شيء يسعدها هو محاولتها في شفاء هذا الشعور والخوف، وأنه لا أحد يقدر على هذا الفعل غيرها.

وأشارت مايا دياب، أنها شاركت في برنامج مقالب رامز جلال، وكانت على علم بالخدعة، موضحة: “ما حدث ليس خداعًا.. لأنه شيء عام.. والناس تدركه جيدًا.. وهو مجرد لعبة لا تؤذى أحدا”.

كما ردت الفنانة اللبنانية، على حقيقة أزمتها مع الفنانة أحلام، قائلة: “لا أعتبر أنه يوجد أزمة بيني وبين الفنانة أحلام.. وما تردد عن خلافنا ليس بحقيقة ومجرد شائعات.. ولا أغار أحد”، لترد بسمة وهبة،: “مفيش حد مش بيغير.. أنا شخصيًا بغار من عمرو أديب، عشان ناجح ومهني وإعلامي كبير”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.