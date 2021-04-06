فيديو.. ماما أنيسة تنفى إصابتها بكورونا و تكشف سبب أزمتها الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة شوق الكويتية مقطع فيديو لمواطنتها الإعلامية أنيسة جعفر، الشهيرة بـ“ ماما أنيسة “، للمرة الأولى بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

وكشفت ماما أنيسة تفاصيل حالتها الصحية من خلال فيديو، نافية أنباء إصابتها بفيروس كورونا كما أشيع أن الفيروس هو سبب إدخالها المستشفى.

وقالت ماما أنيسة خلال الفيديو: ”أبي أطمن الناس كلهم إيش جاب كورونا لماما أنيسة.. أنا اللي حصل معاي التهاب في الدم وأثر ذلك على كل المعادن اللي في جسمي و اتلخبطت.. فانتقلت المستشفى.. لا كورونا ولا يحزنون.. كورونا تخاف مني أصلا لأن أهل الكويت يحبوني“.

وأضافت: ”أنا واخدة اللقاح من أكثر من 6 أشهر تقريبا.. وأقول حق أهل الكويت حياتي انتوا الله يخليكم روحوا تطعموا.. خير ونعمة من الله احنا في بلد الخير والأمن والأمان.. ولا يكمل أمننا وأماننا إلا لما تروحوا تطعمون“.

وتعرضت ”ماما أنيسة“ لوعكة صحية، منذ حوالي شهر، نقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري في دولة الكويت، ووجهت رسالة حينها لأهل الكويت، قائلة: ”أهل الكويت على راسي كلهم شكرا على سؤالهم على صحتي، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين“، مشددة على الكويتيين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومتمنية أن تزول غمة الجائحة عن الأمة بأكملها كي تعود الحياة الطبيعية.

واشتهرت الإعلامية أنيسة جعفر، التي تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، وعرفت بين المواطنين بـ“ماما أنيسة“، بتقديمها برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، منها جنة الأطفال، مع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، كما قدمت فى الإذاعة برامج: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، مع الشباب، كما لقبت بعدة ألقاب منها ”حبيبة العرب“ و“أم الكويتيين“ و ”أم الأجيال”.