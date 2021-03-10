فيديو.. ماذا لو كان السؤال لأمك؟”.. ريهام سعيد تهاجم نزار الفاس بسبب رانيا يوسف

المستقلة/- منى شعلان/ هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، المذيع العراقي نزار الفارس ، بسبب حلقته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف ، والتي أثارت جدلاً كبيراً.

وقال المذيع العراقي خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامج “صبايا الخير” المذاع على شاشة “النهار”،إنه لا يوجد إعلامي مهني، وهناك مجاملات، وكذب ، لترد ريهام سعيد بأن ذلك غير صحيح ، ومن الواضح أنك لا تعلم معنى المهنية، وربما لم تدرس بالإعلام، مضيفة:” كان عليك أن تدرس إعلام أولًا قبل عملك بالمجال”.

وواصل “أنا معلم رياضيات في الأصل، ولكني اكتشف أن العمل بالإعلام موهبة، وأنا تربيت على التقاليد الشرقية الصحيحة، مضيفاً: إن كل الأسئلة التي وجهها لرانيا يوسف مباحة، ولا يوجد أي سؤال يمكن منعه على الهواء” لترد ريهام سعيد: “أنا لو سألتك أسئلة تانية ممكن أنت متكملش الحلقة”.

وأضاف: وليس كل شيء يقال.. ومكنتش عارف إن سؤال رانيا يوسف هيضرب ، والسؤال بسيط وكنت بهزر معاها”، لترد ريهام سعيد، “ماذا لو السؤال ده كان اتسأل لأمك؟”.

فأجاب نزار أن والدته لا ترتدي ملابس رانيا يوسف ولا هي فنانة ولو كانت ترتدي ملابسها وفنانة شهيرة لا دخل لي بما يسأله له الإعلام.

وأشار نزار الفارس إلى أن رانيا يوسف لم تزده شهرة في العراق كما تردد وقاطعته ريهام سعيد لتؤكد أن لولا حلقته مع رانيا يوسف لما زاد عدد متابعيه وأقام مؤتمرا صحفيا بمصر واصفة إياه بعدم المهنية.

وأكد نزار الفارس، إنه يمتلك برنامجا جريئا في العراق، مضيفاً أنه دخل المجال الإعلامي منذ 3 سنوات فقط، وبالتحديد في عام 2017، قائلا:’ “استهدفت من خلال عملي إجراء لقاءات إعلامية مع مشاهير عراقيين حتى تطور الأمر للقاءات مع مشاهير عرب، متابعاً: أمتلك موهبة وكاريزما الحوار وتقديم الأسئلة، ولباقة كبير.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا ونزار، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه رانيا العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد، مما دفع الطرفين إلى اللجوء للقضاء.