فيديو.. ماذا قالت شمس الكويتية عن صوت محمد رمضان وتامر حسني؟

المستقلة/- منى شعلان/ قالت الفنانة شمس الكويتية إنها لا تحب تدخل أي شخص في اختياراتها لملابسها، موضحةً أن تدخل زوجها السابق في ملابسها من أسباب انفصالهما.

وأضافت شمس في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، الذي يُعرض عبر شاشة “المحور”:أي فنانة بترتبط بحد، جوزها بيبقى أيقونة، ويقولوا أكيد مهنيها، والفنانات والمذيعات والممثلات عملت عليه بحث، وقالوا له معجبين بيك ونشوفك، مش عشان يعلموا عليّ، لكن ممكن تكون عاوزة تخطفه، وده حصل معايا”.

وتحدثت شمس الكويتية، عن علاقتها بوالدتها المريضة ، قائلة: “امي كبرت في السن وتحتاج إلى من يهتم بها، والست مش المفروض تبقى كيوت وناعمة عشان مش هيحصل أشياء كتير مش كويسة، لكن تكون في الوسط، وأظهر الجانب الصلب في شخصيتي حتى أحمي نفسي.

وتابعت:” فأنا في وسط يتعاطى فيه عدد كبير من الأشخاص المخدرات والكحول.. ولولا شخصيتي القوية التي حمتني كنت رحت سكة تانية، ويمكن يكون ربنا افتكر والدي عشان أكمل حياتي كده، ولو عندي حياة زوجية كان زوجي ارتاح إني قادرة على إدارة الحياة”.

وفى سياق آخر كشفت الفنانة شمس الكويتية، تفاصيل حظرها المطربة أحلام قائلة: “عملت لي فولو، ومديرو صفحتي بعتوا لي سكرين، فعملت لها بلوك”.

وحول علاقتها بالفنان محمد رمضان، أوضحت: “دافعت عنه في بداية ظهوره، لأنني لا أتابع الأعمال الفنية العربية كثيرًا، أنا مشغولة بدراستي، وكان لي صديق موسيقي لفت انتباهي له لأنه كان يصفه بأنه مغرور، وكان يقول إن آخرته مش كويسة، واختلفت معه وقلت إنه يشعر بالغيرة منه”.

وأشارت “قلت له ممكن تكون شخص مجتهد، ولو على الاستعراض، فهو حارم جسمه من الأكل والشرب، عشان يناسب الأداء، وأحببت أغانيه، وبيغني بطبقة غنائية رجالي وده بيعجبني”.

وحول رأيها في الفنان تامر حسني، قالت: “بحترم كل الناس، لكن قلت إن في ظاهرة جديدة إن الفنانين الرجال يغنون بطبقات نسائية، وأصبحت أسمع محمد ثروت ومحمد الحلو وهاني شاكر، ولما بسمعهم بقول إني بسمع راجل أو دكر، لكن من سنين في موضة الربع صوت أو نصف صوت في الغناء، وتامر بيغني بطريقة أنثوية وعمرو دياب يغني بربع صوت في الأغاني الأخيرة، وأنا مش بحب الترددات دي، وأحب أسمع الرجل رجلا في الغناء”.