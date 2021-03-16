فيديو.. ليلى أحمد زاهر تخوض تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى

المستقلة/- منى شعلان/ تخوض الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني، من خلال الموسم الثاني لبرنامج مسابقات الفنانين “حزر فزر”.

وجاء اختيار ليلى زاهر، بعد اعتذار الفنانة المصرية، هنا الزاهد، عن عدم تقديم الموسم جديد من البرنامج بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد “حلوة الدنيا سكر” المذاع حالياً على فضائية “دي إم سي” المصرية، وكذلك التحضير لأكثر من فيلم، منها “في عز الظهر” مع الممثل المصري العالمي، مينا مسعود، وفيلم “ساشا”، بحسب برنامج “إي تي بالعربي”.

وتقوم فكرة برنامج “حزر فزر” على المنافسة بين فريقين من الفنانين في مباراة تتضمن العديد من الألعاب الطريفة،

وتم تغيير اسم الموسم الجديد من البرنامج ليحمل اسم “حزر فزر مع لولي”.

ومن أبرز ضيوف الموسم الجديد للبرنامج والد مقدمة البرنامج، الفنان أحمد زاهر، وأحمد رزق ومحمود عبد المغني وأحمد السعدني.