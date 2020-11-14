فيديو : هل تنجح محاولات الصلح بين تامر حسني وزوجته

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت المغربية ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، بعد إعلانها عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، انفصالها عن زوجها النجم المصري تامر حسنى، بعد مرور 8 سنوات على زواجهما، مؤكدة أنهما يعملان حالياً على إنهاء إجرءات الطلاق.

ولم تكن المرة الأولى التى يحدث انفصال بين الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل ، ففى 2014، أى بعد زواج تامر وبسمة، بعامين، تصدر خبر طلاقهما المواقع الإخبارية، لعدم اتفاقهما وكثرة المشاكل الزوجية بينهما والتى يعود أغلبها لغيرة بسمة القاتلة على تامر حسنى، من معجباته.

وأكد تامر وقتها الخبر، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وكتب: “فى حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التى اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم طلاق رسمى، ولكن فى نهاية الأمر بسمة أم طفلتى، وسواء انفصلنا أم لا، فأنا أحترمها كل الاحترام وسأظل أحترمها مهما كان، ولن أقبل نهائيا التجريح بها أو الافتراء عليها بالشائعات السخيفة، وأرجوكم كفاية كلام فى الموضوع ده. هذه حياتى وحياتها الشخصية والأصلح لينا ربنا هيختار” ، وسرعان ما تدخل عدد من المقربين منهما ونجحوا فى إنهاء الخلافات بينهما لتعود حياتهما بصورة طبيعية.

وعادت الخلافات من جديد عام 2017، وتصدر من جديد خبر انفصالهما المواقع الإخبارية، وتحدث خلال نفس العام تامر عبر برنامج “عرب وود”، مؤكدا انتهاء الخلاف بينهما، وقال: “اتصالحنا وبقينا زى الفل”.

وأوضح الفنان تامر حسني، في لقاءه مع الفنانة إسعاد يونس، في عام 2018، عبر برنامجها “صاحبة السعادة”، أن زوجته لا تشك في تصرفاته أو تعاملاته مع المعجبات لكنها “نكدية”، قائلًا: “بتغير طبعًا وأنا بغير، هي بتتعامل عادي مع هجوم معجبات عليّا هتعمل إيه طيب غصب عنها بتبقى معايا وبتشوف.. هي بتستقبل اللي بيحبوني كويس وبتحبهم، افتكر لها موقف كان مرة بنت جايه من سفر والبنت ماعرفتش تجيب تذكرة وتدخل حفلتي وبسمة سمعت وراحتلها تدخلها”.

تابع: “عقلها بيصغر شوية، ممكن يكون صورة ليّا في فرح، تقولي كنت باصص بصة غريبة أوي، أو الصورة دي اتصورتوا مرتين ليه!، عندها ذاكرة فولاذية، مرة شافت بنت في حفلة ليّا قالت لي البنت دي كانت في حفلة كذا وتكون الحفلة من سنتين مثلًا، ونكدية أه أحيانًا يكون فيه جرعة نكد شديدة جدًا وتاخدلها يومين أو ثلاثة، أيام بدخل البيت أقولها (إيه يا حبيبتي عاملالنا إيه نكد النهارده!)”.

وكتبت بسمة عبر “ستوري” حسابها على “انستغرام” بالأمس: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكو إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، بالتوفيق للجميع”.

وبعد ساعات قليلة من منشور بسمة بوسيل ، قامت بحذفه من على حسابها بموقع إنستغرام ، فى الوقت الذى أكد فيه بعض المقربين من تامر أن هناك محاولات للصلح بينهما.