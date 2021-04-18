فيديو.. لماذا تخلت مريم حسين عن مساعدة منى السابر؟ الفنانة تجيب

المستقلة/- منى شعلان/ ردت الفنانة المغربية مريم حسين على الانتقادات التي وجهت لها بسبب تخليها عن مساعدة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، خاصةً بعد ما أعلنت السابر تنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة عام بدء من اليوم لعدم اكتمال المبلغ المطالبة برده.

وقالت مريم حسين في فيديو لها عبر حسابها بتطبيق سناب شات ، إنه منذ إعلان منى السابر تنفيذ الحكم عليها يوم الاحد بدأ هجوم شديد عليها معلقة:”أول ما نزل تصريح من منى السابر أنه سوف يتم الحكم عليها يوم الأحد كلهم نسوا الأسماء اللي قالوا هنساعد وعلى الأقل أنا الوحيدة اللي لسة أطلع وأتكلم وأنا الوحيدة منهم اللي اتعرضت لمسألة قانونية”.

وأكدت مريم حسين أنها لم تتخل عن منى السابر وحاولت مساعدتها قدر المستطاع لكنها فشلت منتقدة ما فعله الآخرين قائلة:”مو مثل البعض اللي اتخلوا عنها وسمعوا فيديوهات وأن حلا الترك مش هي اللي رافعة القضية”.

وأشارت إلى أن المشكلة كانت في عدم قبول البحرين أعطاء الأذن لمنى السابر باستقبال الأموال:” أنا أمس أرسلت لها رسالة وهي قالت سوري يا مريم حسابي ما عطوني إمكانية أرسال المبلغ”، وتابعت:”أول سؤال البنك يسألك من أين لك هذا وهما عندها في البحرين ما عطوها الموافقة”.

وشاركت منى السابر متابعيها صورة لها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” ، أمس قبل ساعات من دخولها السجن لمدة عام كامل.

وعلقت السابر على الصورة بحكمة مقتضبة وقالت: “سُئل إعرابي من هو الذكي؟ فقال: هو الفطن المتغافل الذي يرى الأخطاء ولا يراها، ويرى حاسده ولا يهتم ،ويرى عدوه ولا يلتفت”.