فيديو.. “للحين عايش” لـ فضل شاكر تحصد 2 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

المستقلة/ منى شعلان/ أعرب الفنان اللبناني فضل شاكر، عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة “للحين عايش”، والتى غناها باللهجة الخليجية ، لتحقيقها 2 مليون مشاهدة في أول يوم من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب.

ووجه شاكر الشكر لجمهوره ، وكتب فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قال فيها:”بشكركم من كل قلبي”.

وأغنية “للحين عايش” من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع، ومن ألحان عبدالقادر هدهود، والتوزيع الموسيقي لأحمد أسدي، ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: “للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه كل ما بغيت.. أعشق بدالك أبيك انتْ.. علمنى من يسوى أخونك عشانه، للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه، كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ !علّمنى من يسوى أخونك عشانه.. إسمَع كلامى وإفهمه زين لا هنت.. إن غبت عنّك قلبى عندك أمانة حاولت أنسى صح، لكنّى ما خنت لكنى ماخنت.. ياللى تقول أنساك مثل الخيانة، عندى يقين إنّى على شوفك أدمنت.. ومهما قسى قلبى يردّه حنانه.. الخ”.

يشار إلى أن فضل شاكر ، أعاد طرح مؤخرا الأغنية الشهيرة “ذهب الليل” بتوزيع جديد، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والتي هي من أغاني الفنان المصري الراحل محمد فوزي.