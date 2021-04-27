فيديو.. “لست مُلحدة” إعلامية مصرية تكشف سبب هجومها على الشيخ الشعراوي

المستقلة/- منى شعلان/ ردت الإعلامية المصرية منى عبد الوهاب، على مهاجمتها من قبل الجمهور بعد حديثها أمس عن الشيخ محمد متولي الشعراوي خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

كتبت منى، عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك”، “توضيح بخصوص موقفي من الشيخ الشعراوي، ردا على من يتهمونني بالهجوم على الشيخ الشعراوي رحمه الله، أحب أن أوضح وجهة نظري التي لم تتجاوز حدود حق الاختلاف في الرأي، بعد أن سمعت له بعض الفتاوي، التي قد لا تتناسب من وجهة نظري مع سماحة وجوهر الدين”.

أضافت، وخلال لقائي أمس في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، اكتفيت بتوضيح وجهة نظري كإنسانة مسلمة شعرت فجأة بالخوف، عندما سمعت فتوى من شيخ له تأثير كبير في عموم الناس، يفتي بأن تارك الصلاة يستتاب ثم يقتل.. فقد اختلفت فقط مع بعض آرائه الفقهية”.

تابعت، “ورسالتي هنا لمن يهاجمونني دفاعًا عن الشيخ الشعراوي، من وجهة نظرهم ما أعلمه هو أن السؤال يُجاب عليه بإجابة، وبأن الطرح يُقابل بطرح معاكس، لكن لم أكن أعلم بل وأتعجب أن هناك من يرى التجاوز في حقي على مواقع التواصل، بالسباب والشتائم دفاع عن عالم يعرفون أن لقبه هو إمام الدعاة”.

وكانت المذيعة منى عبد الوهاب، قد أكدت إنها لديها وجه نظر وتحفظات بشأن الجانب الفقهي لدى الشيخ محمد متولي الشعراوي

وأضافت عبد الوهاب، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن رأي الشيخ الشعراوي في المتوقف عن الصلاة بأنه يستتاب، ثم يقتل، وهذا فقه غير مقبول، مشيرة إلى أنها لم تدخل في نقاش مع الشيخ الشعراوي، ولكنها فقط اعترضت على بعض النقاط في فقه.

وذكرت منى عبد الوهاب إلى أنها مؤمنة وليست ملحدة، وليس لها عداوة مع رجال الدين، ولكنها تمتلك عداء تجاه وجه نظر وتفكير معين، مشددة على أنها ليس لها مشكلة مع الدين، قائلة: “التدين الكمي كارثة وقنبلة موقوتة”.