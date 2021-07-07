فيديو.. لجين “أم رموش” تعلق على اتهام والدتها باستغلالها لتحقيق الأرباح

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الفاشينيستا السعودية لجين حسن، المشهورة باسم ”أم رموش“، مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات” ردا على اتهام البعض لوالدتها، باستغلالها ماديا وكسب الأرباح عن طريقها.

وقالت لجين: ”أريد أتكلم عن ماما والعلاقة اللي تربطني بماما، الناس مو فاهمة هاي العلاقة، ترى مو علاقتنا بنت وأمها، العلاقة أكبر من كده بكثير، وغير الكلام اللي يطلع انه أمها تستغلها وأمها تسويلها وأمها تعملها، والمجلات الإلكترونية اللي كلها كذب مو طبيعي وما ادري الناس ليش قاعدة تصدق“.

وأضافت: ”ماما كل شيء لي في الحياة بحكيها صاحبتي وبكشف أسراري، يعني ممكن بنات يخافون يعلمون أمهم أسرارهم لكن أنا أحب ماما بشوفها كصاحبة.. وهي ادتني المجال إني أعاملها كصاحبة وأعاملها كأخت يعني ماما تربيتها لي مختلفة يمكن بعض البنات ما عندهم هذا الشيء إنها ما تقدر تمون على أمها بس أقدر أمون على أمي لأنها اللي معطيتني المجال ما أخاف منها في مواضيع كتيرة“.

وتابعت الفاشينيستا السعودية: ”ماما كل حياتي.. ماما غير الكلام اللي يطلع عنها والأشياء اللي يكلمون فيها عنها إنها تستغلها، بالعكس أنا اللي دلوعة ماما وأنا اللي بمشي كلامي عليهم في البيت أنا الدلوعة فأنا المتحكمة حتى نقطة ضعفهم أنا ونقطة ضعف إخواني“.

وأشارت: ”أستغرب من الكلام الي قاعد يطلع.. وماما معيشتني أفضل عيشة ويا رب لك الحمد إن عندي أم زي أمي.. فعلا ماما سفرتني ودتني الشرقية كانت نفسيتي تعبانة وودتني البحر وسويتلي أشياء عشان أغير نفسيتي“.

وأكدت لجين أنها هي التي تمسك الهاتف الجوال وتقوم بالتصوير وتفعل كل شيء دون تدخل من أحد، وأضافت أنها ربما تكون مخطئة في ذلك بأنها لا تقوم بإخراج هذا الجانب.

وقالت لجين: ”إيش دخل ماما المجلات الإلكترونية مو طبيعيين. ولا كنت أبغى أتكلم لأن هذا الشيء حارقني“.

واختتمت: ”ماما فعلا كل حياتي وهي ليش غلطانة؟.. غلطانة عشان عطتني الحرية غلطانة عشان خلتني أسوي الشيء اللي أبغاه أبدا مو غلطانة بالعكس أنا أشكرها لأنها عطتني المجال أظهر في سناب شات وأسوي الشيء اللي بحبه.. من متى صار هذا غلط؟“.