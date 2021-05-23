فيديو.. “كنز النوادر” حسين الجسمي يهدي لـ”أم الإمارات” أغنية جديدة

المستقلة/- منى شعلان/ أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة “كنز النوادر” إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك الشهيرة بـ“أم الإمارات”، والتي حملت مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام لها.

أغنية “كنز النوادر” من ألحان أحمد برهان، وتوزيع موسيقي جاسم، وميكس وماستر للمهندس جاسم محمد.

ويقول حسين الجسمي في مقدمتها: “يا عيون الدار وإحساس المشاعر.. و يا تفاصيل الغلا وعرش المحبة.. يا لكريمة الساكنة وسط النواظر.. لج غلا محفوف بالأزهار دربه.. أعني أم الشعب لي فيها نفاخر.. صاينة الأمجاد والأفعال ذربة.. حبّها بين الحنايا في الضماير.. باني قصورٍ منيعة بحب صلبة”.

وقد عرض الفيديو كليب الممنتج لأغنية “كنز النوادر” من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من إخراج أحمد يعقوب، وعرض الأوديو في جميع الإذاعات الى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات، وحقق الكليب أكثر من 33 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

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