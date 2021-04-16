فيديو.. قصي خولي يبهر جمهوره بهذا التصرف

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء متلفز للفنان السوري قصي خولي وهو يقوم بإخراج شفرة حقيقية من فمه كان يخفيها أسفل لسانه بطريقة احترافية ليبهر جمهوره بهذا التصرف.

وتحدث قصي خولي حول الشخصية التي يلعبها حاليا في مسلسل 2020، خاصة مشهد الشفرة التي كان يهدد بها عدوه بالمسلسل ليتفاجأ الجمهور بإخراجه شفرة خلال اللقاء.

وقال قصي إن الموضوع سهل للغاية، وقد تمرن على وضع الشفرة بفمه بطريقة دقيقة حتى لا تؤذيه، مؤكدا أنها ”شفرة حلاقة وحقيقية، ليقوم بقطع كوب من الورق بها للتأكيد على دقتها“.

مسلسل “2020” من بطولة قصي خولي، نادين نجيم، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، فادي إبراهيم، كارمن لبس، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.