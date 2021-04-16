فيديو.. قصي خولي يبهر جمهوره بهذا التصرف

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء متلفز للفنان السوري قصي خولي وهو يقوم بإخراج شفرة حقيقية من فمه كان يخفيها أسفل لسانه بطريقة احترافية ليبهر جمهوره بهذا التصرف.

وتحدث قصي خولي حول الشخصية التي يلعبها حاليا في مسلسل 2020، خاصة مشهد الشفرة التي كان يهدد بها عدوه بالمسلسل ليتفاجأ الجمهور بإخراجه شفرة خلال اللقاء.

وقال قصي إن الموضوع سهل للغاية، وقد تمرن على وضع الشفرة بفمه بطريقة دقيقة حتى لا تؤذيه، مؤكدا أنها ”شفرة حلاقة وحقيقية، ليقوم بقطع كوب من الورق بها للتأكيد على دقتها“.

مسلسل “2020” من بطولة قصي خولي، نادين نجيم، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، فادي إبراهيم، كارمن لبس، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

نجم ميلان يرفض تقاضي راتبه

ثقافة وفنون

فيديو.. رأى صادم للفنان إيمان البحر درويش في بعض الفنانين

ثقافة وفنون

وفاة الممثلة هيلين ماكروري نجمة مسلسل Peaky Blinders

اخر الاخبار

فيديو.. ” تفاصيل صادمة”مي حلمي تتحدث عن طلاقها من محمد رشاد

رياضية

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

اخر الاخبار

شاهد.. رد فعل عنيف من “ويزو” على مقلب رامز جلال

اخر الاخبار

مصر.. تحذير عاجل للمواطنين بعد الدخول فى الموجة الثالثة لفيروس كورونا

اخر الاخبار

مصر.. تحذير عاجل للمواطنين بعد الدخول فى الموجة الثالثة لفيروس كورونا

اخر الاخبار

 مجلس الأمن الدولى يتبنى بالإجماع قرارا بشأن ليبيا

اخر الاخبار

وفاة وزير مالية السودان الأسبق عبد الرحيم حمدي متأثرا بفيروس كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. شام الذهبي تتحدث عن زواج والدتها أصالة للمرة الثالثة

اخر الاخبار

مطالبات بإيقافه.. “طنّب رسلان” برنامج مقالب عراقي يحدث ضجة على السوشيال ميديا

اخر الاخبار

الأردن ترد على تقارير التمور الملوثة في بريطانيا

اخر الاخبار

السعودية.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ900 لليوم الرابع عالتوالى

اخر الاخبار

أثيوبيا توجه اتهاما لمصر والسودان بعرقلة مفاوضات سد النهضة 

اخر الاخبار

خالد النبوي يتعافى من فيروس كورونا

اخر الاخبار

الإمارات.. السجن 14 عاما لمتهمين خليجيين انتحلوا صفة رجال أمن