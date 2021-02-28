فيديو.. قبل ساعات من دخول العمليات.. حورية فرغلي تبكي على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي ، تفاصيل حالتها الصحية بعد إجرائها أول عملية جراحية في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة أن شقيقها ووالدتها برفقتها في رحلتها العلاجية قائلة: “بعدما وصلت إلى أمريكا قعدت 3 أيام بدون نوم وفجأة تعرضت لإغماء فى الشارع وتمت اصابتي بجرح فى الرأس وتم نقلى إلى المستشفى”.

وأضافت حورية ، خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج “مساء دى ام سي” بقناة “دى ام سي”: “دخلت غرفة العمليات واستغرقت العملية أكثر من 10 ساعات وكانت مؤلمة للغاية ولكني تحاملت على نفسى والحمد لله أصبحت حالتى جيدة وعدت إلى المنزل فوجئت بشائعات وفاتى، مشيرة أنها دمرت فى السنوات الأربع الأخيرة بسبب الشائعات، قائلا: “كنت ميتة ولا أحد يسأل عنى”.

وعن مرضها قالت حورية أنها ظلت عامين كاملين لاتنظر إلى نفسها في المرأة، وحاليا تنظر إلى المرأة عن بعد، مضيفة أن بداخلها طاقة كبيرة للغاية تريد إخراجها للجمهور من خلال الأعمال الفنية، مؤكدة أنها تلقت أكثر من 60 رسالة منذ بداية مداخلتها بالبرنامج، وتلقت العديد من الاتصالات من دول عربية وأجنبية للاطمئنان على حالتها الصحية، وكذلك من العديد من الفنانين ومنهم رانيا محمود ياسين وآثار الحكيم ونبيلة عبيد والفنانه لبلبة .

وأوضحت أنها لا تزال بحاجة إلى عملية جراحية أخرى، ستخضع لها صباح الغد فى العاشرة صباحًا لزراعة جلد جديد فى الأنف، وبعدها ستجري عملية ثالثة، ثم تعود لمصر ، لافتة إلى أن حالتها المعنوية أصبحت أفضل بعدما رأت تعاطف ودعم الناس لها.

وبكت حورية على الهواء، قائلة: “معنوياتي كويسة لأن الناس كلها بتحبنى، مكنتش أعرف أن الناس كلها بتحبنى كده ، مش عارفة أقولكوا إيه ، الحمدلله مصر كلها معايا”.

ونعت حورية فرغلى الفنان يوسف شعبان الذي وافته المنية اليوم، معقبة: “فضلوا ينشروا شائعة وفاته لحد لما جابوا أجله، ياريت محدش ينشر شائعة وفاة حد، ومن يومين قالوا الأكسجين موصلش مخ حورية فرغلى وماتت وأنا عاملة العملية من شهر، وبطلت اتفرج على يوتيوب من كثرة الأخبار الكاذبة “.

وأردفت: “أنا كنت مدمرة وقعدت 4 سنين مش عايشة ومش فاكرة السنوات اللى فاتت، وبفتكر دلوقتى وانا بصور القشاش وعبده موتة”.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلى أعلنت عن أزمتها الصحية منذ عدة سنوات نتيجة سقوطها من أعلى ظهر الحصان مما أدى إلى كسر مضاعف فى أنفها والذى تسبب فى عدم قدرتها على التنفس.