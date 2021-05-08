فيديو.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من داخل المستشفى

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لها من داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية، تشكر فيه جمهورها ومتابعيها لدعمهم لها خلال فترة مرضها.

وقالت فيفي خلال الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “إنستغرام”: “يا مساء الفل وحشتوني جدا كل سنة وانتو طيبين انا كنت عاملة عملية ودلوقت بتعافى بعد العملية وربنا يخليكوا ليا قد ما دعيتوا لي.. خلي بالكوا من نفسكوا عشان موضوع كورونا وربنا يشفي المصابين الي أنا من ضمنهم”.

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة فيفي عبده أنها خضعت لعملية بسبب إعطائها حقنة عن طريق الخطأ، حيث قالت في فيديو نشرته عبر حسابها بـ”إنستغرام”: “مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة اقولكوا كل سنة وأنتوا طيبين وعاوزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في ولد ادانى حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية صباح اليوم لمدة ساعتين وأنا في المستشفى حاليًا”.

وتابعت فيفي عبده: “إدعولي بحق الشهر الفضيل.. هما على طول بيطلعوا عليا إشاعات لكن المرة دي جد وأنا في المستشفى وبشكركوا جدا وشهر مبارك عليكم وعلى الأمة العربية يارب أنا بحبكم جدا وربنا يخليكوا.. وكل سنة وأنتوا طيبين”.