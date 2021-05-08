فيديو.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من داخل المستشفى

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لها من داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية، تشكر فيه جمهورها ومتابعيها لدعمهم لها خلال فترة مرضها.

وقالت فيفي خلال الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “إنستغرام”: “يا مساء الفل وحشتوني جدا كل سنة وانتو طيبين انا كنت عاملة عملية ودلوقت بتعافى بعد العملية وربنا يخليكوا ليا قد ما دعيتوا لي.. خلي بالكوا من نفسكوا عشان موضوع كورونا وربنا يشفي المصابين الي أنا من ضمنهم”.

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة فيفي عبده أنها خضعت لعملية بسبب إعطائها حقنة عن طريق الخطأ، حيث قالت في فيديو نشرته عبر حسابها بـ”إنستغرام”: “مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة اقولكوا كل سنة وأنتوا طيبين وعاوزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في ولد ادانى حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية صباح اليوم لمدة ساعتين وأنا في المستشفى حاليًا”.

وتابعت فيفي عبده: “إدعولي بحق الشهر الفضيل.. هما على طول بيطلعوا عليا إشاعات لكن المرة دي جد وأنا في المستشفى وبشكركوا جدا وشهر مبارك عليكم وعلى الأمة العربية يارب أنا بحبكم جدا وربنا يخليكوا.. وكل سنة وأنتوا طيبين”.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قنصلية السعودية تضع شروط على المسافرين للدخول عبر مطار دبي

اخر الاخبار

فيديو.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من داخل المستشفى

اخر الاخبار

بعد تدهور حالتها.. الفريق الطبي للإعلامية المصرية إيمان الحصري يناشد بعلاجها فى الخارج

اخبار السعودية

“الخطوط السعودية” تستأنف رحلاتها في 43 وجهة دولية فى هذا الموعد

اخر الاخبار

برئاسة قطر.. جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية الإثنين المقبل

رياضية

برشلونة وأتلتيكو يقدمان هدية إلى ريال مدريد

رياضية

دورتموند يمنح غريمه بايرن لقب الدوري الألماني

رياضية

دورتموند يمنح غريمه بايرن لقب الدوري الألماني

رياضية

مدرب الطلبة يحذر لاعبيه من نفط ميسان

رياضية

ريال مدريد يعلن تجدد إصابة راموس

رياضية

باريس سان جيرمان يجدد عقد نجمه

رياضية

الشرطة يكتسح الكرخ بثلاثية في الدوري العراقي

رياضية

بغداد يخسر 5 لاعبين أمام الميناء

اخر الاخبار

مصر.. غرفة صرف صحي تبتلع 19 شخصا وتثير الذعر فى المنيا

اخر الاخبار

عصر الزعماء الافتراضيين لا الميدانيين 

اخر الاخبار

لغة المجتمع الرمزية

اخر الاخبار

سوريا ..”قسد” تختطف عدداً من المدنيين في ريف دير الزور