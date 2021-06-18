فيديو.. “فوق” أحدث أغاني حسين الجسمي

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حملت عنوان “فوق”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“فوق” من كلمات وألحان حسين الجسمي، وقام بعملية التوزيع والمكس والماستر الفنان حسام كامل، و كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا اللي فوق عندي إحساس ما يخطي مهما كنت عاجبني عندي ذوق، وعندك ذوق حاول تبعِد وتبطي لأنّك ما تناسبني وخَل الشوق، وقول إن الخطا فيني لأنّـي فوق”.

ولحن الجسمي أغنيته الجديدة بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام “الكورد”، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.

وكان الفنان حسين الجسمي قد طرح منذ أيام قليلة أغنية “كنز النوادر”، التي حملت مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام والتقدير، حيث تم إهداؤها إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”.

وأغنية “كنز النوادر” من ألحان أحمد برهان، وتوزيع موسيقي لـ”جاسم”، ومكس وماسترينغ للمهندس جاسم محمد.