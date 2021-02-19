فيديو.. فنان يلقن تامر أمين درسًا قاسيًا بعد إهانته لسيدات الصعيد

المستقلة/- منى شعلان/ يواجه الإعلامي المصري تامر أمين ، أزمة كبيرة مع أهالي صعيد مصر ، بسبب تصريحات له أدلى بها عبر برنامجه “آخر النهار” على قناة “النهار”، قائلا:”الصعايدة يشحنون فتياتهم للعمل كخادمات في العاصمة”.

وهو ما أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقدم تامر أمين اعتذاراً رسمياً لأهالي الصعيد من خلال مقطع فيديو له عبر “فيس بوك”، حيث قال: “متزعلوش مني، وجزمتكم على راسى من فوق، نيتى يعلم بيها ربنا، نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة”.

وأضاف: “أرجوكم متزعلوش مني وحتى لو كان قصدي خير بس لو واحد فيكم بس زعلان أنا بقوله حقك عليا وأنا آسف فىي اعتذار صريح، وهذا الاعتذار سينشر في كل مكان”.

ولم يتقبل أهالي الصعيد إعتذار الإعلامي المصري، ولقنه محمد البنجاوي رائد فن الموال الصعيدي، درساً قاسياً من خلال كليب لموال يحمل اسم “كفاياك عيب”، رافضاً إهانة تامر أمين، لسيدات الصعيد.

وتقول كلمات موال “كفاياك عيب يا تامر”: “بتعيد وتزيد وناصب للكلام سامر، وتعيب في أهل الكرم والأصل وتغامر، مين اللي يقدر على نخوتنا يا تامر، إيه قدرك على الصعيد بطل إهانة وذّم، ده كلام ريسنا حفظينه في عقولنا صّم، نفدي بلاد الكرامة بالحياة والدم، جمّلها واتلّم كفاياك عيب يا تامر”.

وأ صدر مجلس إدارة قنوات النهار بيانًا ، أكد فيه مجددًا رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي جاء في برنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، وذلك في خطأ غير مقصود.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ، بشكل عام يقع عبر تليفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نية الإعلامي وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

من جانبها أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول أهالي الصعيد والأرياف.

وأكد المجلس الأعلى للاعلام، على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لاهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.