فيديو.. فضل شاكر يهدي لجمهوره ” عايشين ومش عايشين”

المستقلة/- منى شعلان/ طرح النجم اللبناني فضل شاكر أحدث أغنياته الجديدة “عايشين ومش عايشين”، باللهجة المصرية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى.

أغنية “عايشين ومش عايشين” من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب.

يذكر أن آخر أغاني المطرب فضل شاكر، أغنية تحمل اسم “لسه الحالة ماتسرش”، وطرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود أنور، توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.