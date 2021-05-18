فيديو.. فضل شاكر يطرح “الأرض بتتكلم عربي”.. دعمًا لأهالي فلسطين

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة تحمل اسم الأرض بتتكلم عربي”، على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتأتي أغنية “الأرض بتتكلم عربي”، دعما للقضية الفلسطينية ولأهالى فلسطين بعد الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأغنية “الأرض بتكلم عربي”، هي من توزيع زاهر ديب، ومهندس صوت إبراهيم الكستي، ومونتاج رمزي خالد، وإشراف عام تحت قيادة إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: “الأرض بتتكلم عربي.. الأرض الأرض.. الأرض بتتكلم عربي تقول الله..أن الفجر لمن صلاة.. مطولش معاك الأرض..الأرض.. الأرض بتتكلم عربي”

من ناحية أخرى أعلن نجل الفنان اللبناني فضل شاكر عن تعافي والده من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به خلال الفترة الماضية.

وكان كتب نجله محمد شاكر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقال: “الحمدلله ع سلامتك بابا، الحمد لله تم شفاؤه من كورونا، الله يشفي مرضاكم و يحمي أهلكم”.

 

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