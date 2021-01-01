فيديو.. فخرية خميس تخضع لعملية جراحية خطيرة

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس، تفاصيل حالتها الصحية بعد إجرائها جراحة استئصال ورم سرطانى وبعض الغدد الليمفاوية المصابة.

وكتبت فخرية ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، :” متابعيني الكرام جزاكم الله خير على الدعاء والتواصل ، لله الحمد والشكر تم إجراء بنجاح عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وإزالة الثديين بالكامل.

وتابعت:” سوف استكمل خطة العلاج كما بدأتها حسبما يرى الأطباء وذلك بعد إجراء الاستئصال، موضحة أنها ربما تحتاج لجرعات كيماوي أو البدء في الإشعاع ومن ثم يتبعه العلاج المناعي.

وأضافت: “للعلم سبق وبدأت في مستشفى السلطاني باخذ 12جرعة كيماوي بمعدل كل جرعة واحدة اسبوعيا ولمدة ثلاثة شهور ولله الحمد والشكر النتيجة كانت فعالة ومرضية في صغر حجم الأورام”.

وأشارت إلى أنه كان يفترض أن تقوم باستئصال الأورام في المستشفى السلطاني مفيدة بأنه حسب خطة العلاج أن يتم ذلك لثدي واحد مع إزالة أورام الغدد الليمفاوية، مردفة:”لكن وبما أن لدي مشكلة سابقة في الثدي الآخر منذ 25 عاما وكان اقتراحي أن يتم استئصاله في نفس الوقت ، رغم ان ذلك لايتم في حالة الوقاية خاصة وأنه خالٍ من الأورام الخبيثة فقط آلام مستمرة منذ ذلك الحين وبعد أن عانيت سنين من إجراء عملية سابقة به”.

واختتمت: “كان اقتراح مستشفى السلطاني أن لايتم إزالته كشكل وقائي فقط وخالي من سرطان الجينات في الوقت الحالي؛ لذلك كان الخيار أن ارتاح من الآلام…قمت بارادتي بالمواققة على استئصالة في مستشفى مسقط”.

يذكر أن آخر أعمال فخرية خميس، كان من خلال مشاركتها في المسلسل الكويتي ”أم هارون“ وهو من بطولة حياة الفهد، ونخبة من الممثلين في الخليج، وعُرض خلال شهر رمضان الماضي.