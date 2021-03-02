فيديو.. “عن معجزة حملها وأسرار مقتل زوجها”.. مها أبو عوف تتحدث

المستقلة/- منى شعلان/ روت الفنانة المصرية مها أبو عوف ، معاناتها مع الإنجاب على مدار 15 عاما، وسافرت معظم الدول الأوروبية للعلاج من أجل تحقيق حلم الأمومة ، و في أمريكا طلبوا منها نسيان الموضوع والتفكير في التبني.

وخلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc، قالت مها أبو عوف إنها رفضت في أمريكا إزالة الرحم، حتى لا تمر بحالات الحمل الكاذب، وهو مرض خطير جدا وليس كما يفهمه البعض، وعادت بعد ذلك إلى مصر وسلمت أمرها إلى الله، وفكرت في تبني أطفال من الذين جاؤوا من البوسنة والهرسك وقت الحرب، قائلة:” كان عندى 12 كيس على المبيضين وصعوبة الحمل كانت مستحيلة ونسيت الأمر”.

وتابعت مها : “فى يوم من الأيام جاني ألم شديد ذهبت للمستشفى والدكاترة طلبوا مني بعض التحاليل وكانت المفاجأة أني حامل وجالى انهيار من الفرحة وركبت العربية و روحت عشان أبلغ أخواتى ومن الفرحة نسيت بنات أختى فى المستشفى، والحمد الله جبت ابنى و كنت خائفة عليه من كل حاجة وعزت قالى مينفعش التربية كده لازم تسبيه يخرج”.

وأضافت مها أبو عوف أن طبيبها وصف حملها لأخيها، الفنان الراحل عزت أبو عوف، بأنه كان مخالفا لكل ما درسه في الكتب الطبية، فهي بحسب تلك الكتب لا تستطيع الإنجاب ، وعندما ولد طفلها أحضروا لها شهادة Precious baby.

وتحدثت مها أبوعوف، خلال اللقاء عن رحيل زوجها السابق الموسيقار والفنان عمر خورشيد، إذ عاشت في عزلة لمدة 3 سنوات بعد وفاته ، مضيفة أن شقيقها الفنان الراحل عزت أبوعوف أخذها في جولة مع فرقتهم الموسيقية في تونس وعدد من الدول العربية، للخروج من هذه الحالة النفسية السيئة.

وأضافت أنها “لم تفكر في الميراث بعد رحيل الفنان الراحل، ولم تهتم لذلك ولكنها وجدت نفسها بحكم قضائي حصلت على جزء من ممتلكاته من خلال إعلان الوراثة باعتبارها الزوجة الأخيرة له”، ونفت الدخول في صراع من أجل الحصول على 20 مليون جنيه من ميراث عمر خورشيد.

وأكدت الفنانة مها أبو عوف مجددا أن “زوجها الراحل عمر خورشيد مات مقتولًا وليس بسبب حادث سيارة”، مشيرة إلى “قطع 30 سم في رقبته”، مؤكدة أن “حادثة يحمل غموضا مثل مقتل الفنانة الكبيرة سعاد حسني”.

 

 

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