فيديو..”عن الخيانة الزوجية والتهديد بالقتل”.. ريهام عبد الغفور تتحدث

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور ، عن معاناتها الشخصية مع الخيانة الزوجية ، على غرار دورها فى مسلسل “ربع قيراط”، ضمن سلسلة “إلا أنا”، الذي عرض على فضائية “دي إم سي” ، الفترة الماضية.

وقالت ريهام عبد الغفور،خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، إن شخصية منى بحكاية “ربع قيراط” والتي تعرضت للخيانة نجحت بشدة وتعاطف معها المشاهدين.

وأضافت الفنانة المصرية أن “هناك سيدات من الممكن أن تتحمل الخيانة وأن تتعايش لتستمر الحياة، ومن الممكن أن تعمل نفسها مش واخدة بالها، لكن أنا من نوعية الستات اللي مش ممكن تتحمل الخيانة.

وأوضحت أن زوجها الأول خانها مرتان، ما تسبب في حدوث الطلاق بينهما، ولكنها لا تلومه حاليا لأنهما كانا وقتها صغارا في السن، ولا يمتلكون خبرات كافية في الحياة ، وحاليا تعتبر زوجها الأول “صديق عزيز”، ومازال من أفراد العائلة.

وعن أبنائها، ذكرت ريهام عبد الغفور ، أن نجلها الأكبر يوسف يدرس إخراج في كندا، ويناقشها في أعمالها الفنية، كما أن لديها ابنا أصغر هو فاروق، مؤكدة أن نجليها هما نقطة ضعفها الوحيدة.

كما روت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن أحد المعجبين أرسل لها تهديد بالقتل عبر السوشيال ميديا، مضيفة أنها عملت له “بلوك”.

وأعربت الفنانة المصرية ، عن رغبتها فى تقديم أدوارا عن الإدمان والأمراض النفسية، حيث إنها دائما تسعى إلى القيام بتجسيد أدوار بعيدة عن شخصية ريهام الحقيقية.