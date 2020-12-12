فيديو.. “عن أغرب معجبة وسر زواجه 6 مرات”.. حسين فهمي يتحدث

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان المصري حسين فهمي عن أغرب موقف تعرضه له من إحدى المعجبات، حيث تفاجأ باختبائها أسفل السرير، أثناء تواجده في أحد الفنادق خارج مصر، وهو ما أزعجه كثيرا ، وقام بطلب

الأمن من أجل إجبارها على مغادرة الغرفة، لافتًا إلى أنها ربما تعاونت مع أحد العاملين بالتنظيف في الفندق حتى تتسلل إلى الغرفة.

وقال “فهمي” ببرنامج”في الدوبلكس”، الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا على قناة ON : ” كنت في فندق في بلد ودخلت الفندق كان فيه واحدة نايمة تحت السرير دخلت الأوضة ونامت تحت السرير”.

وتابع: “كانت مستنياني وماعرفش عملت كده إزاي، تقريبًا اتفقت مع الناس بتوع التنظيف في الفندق، وجبتلها الأمن”.

فيما أوضح الفنان حديثه فى البرنامج أن اسمه محمد حسين محمود فهمي، وأن أصحابه يدلعوه بـ”بيبسي”، قائلا:”عشان زمان نزلت الإزازة وكانت طويلة وكنت ابتديت ابقا طويل فسموني كبيرة ولذيذة”، لافتا إلى أن والده درس علوم سياسية في باريس وبعد ذلك عمل سكرتيرا لمجلس الشيوخ، أما والدته فدرست الآداب في جامعة السوربون وكانت سيدة مجتمع.

أضاف فهمي أنه درس في كلية الحقوق لأن والده أراد ذلك، فضلا عن أن جده لأمه كان يعمل مستشارا وكثير من عائلة والدته يعملون في مجال القضاء، لكنه لم يكن يحب دراسة الحقوق، فتركها بعد عامين وانتقل لمعهد السينما ودرس إخراج.

على صعيد آخر، أشار حسين إلى أن أول زيجاته كانت في عمر 24 عاما، ورزق خلالها بابنه الأكبر “محمود” الذي ولد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام من الزواج، أي أنه كان وقتها في سن الـ 25، مشيرا إلى أنه تزوج 6 مرات وأثمرت زيجاته كلها عن 3 أبناء هم “محمود ونائلة ومنة الله”، قائلا: “أنا بحب وأتحب.. الجواز جميل، لكن لازم الناس تنجحه، الجواز دا شركة ولازم الشركة تنجح”.