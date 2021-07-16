فيديو.. عمرو دياب يطلق “اتقل”

المستقلة/- منى شعلان/ أطلق المطرب عمرو دياب، ثاني أغاني صيف 2021، بعنوان “اتقل”، عبر حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، أغنيه “اتقل” من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وطرح الهضبة منذ أيام أغنية “الدنيا بترقص” وتصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وظهر الهضبة خلال الأغنية في أجواء صيفية مبهجة، وتم تصوير الكليب في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وفى السياق ذاته أثارت الفنانة المصرية هدى المفتي ضجة كبيرة ، بعد ظهورها في كليب “الدنيا بترقص” برفقة الهضبة إذ شاركت في الكليب كموديل لأول مرة.

الدنيا بترقص، من كلمات ملاك عادل، الحان محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان.

وفى سياق آخر استطاع عمرو دياب منذ إنشائه قناته على “يوتيوب” في عام 2006، أن يصل عدد متابعيه لأكثر من 5 ملايين متابع على مستوى العالم، ليكون متوسط أرباح الهضبة في الشهر يتراوح ما بين 9.9 ألف دولار إلى 157.7 ألف دولار، وسنويًا ما بين 118.2 ألف دولار لـمليون و900 ألف دولار أي يمكن أن يصل إلى 30 مليون جنيه، وذلك وفقًا لموقع “soical blade”.

ويأتي ذلك التفاوت في متوسط الربح إلى أن الموقع يحصر عدد المشاهدات شهريًا ويحسب الربح وفقًا لأقل سعر يمكن أن يصل إليها المشاهد وفقًا للبلد التي يشاهد منها الفيديو وحتى أكبر سعر، أي أن المشاهدة الواحدة يختلف سعرها من بلد لأخرى، لذا يأتي هذا التفاوت.

ويذكر هذا الموقع أن قناة عمرو دياب تحتل المرتبة 26 وتُصنف ضمن الفئة B+ في مصر، واستطاعت قناته تحقيق 39 مليون مشاهدة في آخر شهر.