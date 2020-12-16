فيديو.. عمرو دياب يطلب من جمهوره هذا الأمر.. و نجوم الغناء يتحدونه

فيديو.. عمرو دياب يطلب من جمهوره هذا الأمر.. و نجوم الغناء يتحدونه

المستقلة/ منى شعلان/ وجه الهضبة عمرو دياب، رسالة لجمهوره عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة “محسود” بأصواتهم.

ونشر عمرو دياب مقطعا من أحدث أغنياته “محسود”، والتي طرح البرومو الخاص بها مساء أمس، وعلق عليها قائلا: “‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود”.

وشارك عدد كبير من الجمهور فى تحدي غناء أغنية محسود للهضبة بأصواتهم، كما أيضاً شارك عدد من مطربي الفن على رأسهم الفنان رامي صبرى ، والمطرب أحمد جمال ، والشاعر الغنائى تامر حسين.

الله الله الله ايه الحلاوة دي 👏🏻 دي المنافسة بقت شديدة اوي احسنت يا @RamySabrry https://t.co/DF8qw2Kdzf — Amr Diab (@amrdiab) December 16, 2020

الله يابو حميد احسنت 👏🏻👏🏻 https://t.co/KBqccmRPLS — Amr Diab (@amrdiab) December 16, 2020

براڤو يا تامر 👏🏻 https://t.co/tLyGTNhIAk — Amr Diab (@amrdiab) December 16, 2020

وتصدر هاشتاج باسم “محسود” تريند موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية الذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” فور طرحه.

و”محسود” ثاني أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد، الذي يحمل عنوان “يا أنا يا لأ”، والذي من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة،والأغنية من كلمات ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كما تصدر برومو أغنية “يا أنا يا لأ” عقب ساعات قليلة من طرحها أمس ، “تريند” موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، واقتربت الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة.

وتعاون “الهضبة” في أغنية “يا أنا يا لأ” مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى والموزع عادل حقي، والمكساج والديجتال ماستر أمير محروس.