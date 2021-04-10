فيديو.. علي ليو يحصد لقب “عراق آيدول” في موسمه الأول

المستقلة/- منى شعلان/ حصد المتسابق العراقي “علي ليو” لقب محبو العراق في برنامج المواهب الشهير “عراق آيدول” بعد منافسة استمرت 12 أسبوعاً حيث أقيمت النسخة الأولى من البرنامج بين العراق ولبنان وتم عرضه على قناة MBC عراق.

وكان ليو قد حصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور بعد منافسة شرسة مع مصطفى سمير وحسين فلك ، وامتدت على عدة أسابيع.

من جانبه أعرب ليو عن سعادته للفوز، شاكراً الجمهور الذي صوت له بكثافة، وأضاف قائلا: “الحياة كانت بالنسبة لي تحدٍّ منذ الطفولة، فسعيتُ دائماً وراء حلمي وهذا السعي هو أساس النجاح، أدعو كل صاحب موهبة ألاّ يتخلى عن حلمه ويستمر بالسعي حتى يتمكن من تحقيقه”.

وختم قائلاً: “أتمنى أن أكون قد مثلت العراق أفضل تمثيل، وأن أتمكن مستقبلاً من تشريف فنّه العريق وتقديمه بأفضل صورة.”

وقدّم المتأهلون الثلاثة خلال علي ليو ومصطفى سمير وحسين فلك، ومعهم غسان بريسم ومحمد سجاد، خلال الحلقة النهائية من الموسم الأول أوبريت “هذولة احنا” الذي أُعدّ خصيصاً للحلقة الختامية، من كلمات كريم العراقي، وألحان علي بدر، وتوزيع داني الحلو.

وبدأت أولى حلقات البرنامج في شهر يناير/ كانون الثاني، ، حيث اعتمدت تصويت الجمهور فقط ، وتألفت لجنة التحكيم من ثلاثة فنانين، هم: حاتم العراقي، وسيف نبيل، ورحمة رياض.

وحظي البرنامج باهتمام عراقي لافت، ونسب مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف.