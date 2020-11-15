فيديو.. “علاقتي بربنا تخصني” لقاء الخميسي توجه رسالة حادة لمنتقديها

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، لهجوم حاد وانتقادات واسعة من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما نشرت فيديو، مع مدربها الخاص، وهي تتعلم رقص “السالسا”، حيث علق البعض “تعليقات خارجة” ووصل الهجوم إلى حد التطاول عليها وعلى زوجها حارس المرمى المصرى محمد عبد المنصف.

ووجهت الخميسى ، رسالة لمنتقديها خلال فيديو لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “محدش يحاول يغيرلي أفكاري؛ لأن أفكاري بتاعتي، محدش هيغيرلهالي، علاقتي بربنا تخصني، وما تخصكش، خليك في علاقتك مع ربنا، وسيبني أنا بعلاقتي مع ربنا، أشكركم”.

وتوعدت الخميسي بتحرير محاضر ضد كل من يقوم بالتجاوز في حقها مرة أخرى وهو ما قامت به بالفعل مؤخرًا ، وأعلنت ذلك عبر حسابها على “فيس بوك”، في منشورا لها :“تم عمل محضر محرر في هذا الكائن، وتم عمل اللازم والوصول لمحل سكنه وعمله، وإن شاء الله هايبقى عبره لمن يعتبر هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسين، وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف”.

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

مسلسل سكر زيادة، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي ، ومن إخراج وائل إحسان.