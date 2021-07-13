فيديو.. “عقرب الرمل” هيا الشعيبي تعلق على زواج إلهام الفضالة 

المستقلة/- منى شعلان/ هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، أحد الأشخاص، دون ذكر اسمه بشكل مباشر، من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”.

وتوقع متابعي الشعيبي أنها تهاجم مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، التي وصفتها بعقرب الرمل وذلك بعد زواجها من الفنان الكويتي شهاب جوهر، والذي بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل، فإنها انفصلت عن زوجها من أجل الارتباط به، كما أنها دفعته للانفصال عن زوجته وأم أولاده”.

وقالت الشعيبي في الفيديو: “الناس اللي تقول اللي على راسه بطحة يحسس عليها.. ترى هذا انتوا مو احنا.. والله انه في ناس صدج صدج خدعونا.. الرزانة والطيبة وفجأة يطلعون عقرب رمل”.

وأضافت: “فجأة يطلعون ياما تحن السواهي داعي.. احنا لسان صدج بس قلب أبيض وما نكذب.. ناس ماشيين سيدا.. ناس نخاف الله.. ناس ما نمثل على الناس انه احنا الطيبة والرزانة”.

و تابعت: “كل ما نزلنا شي على بالهم انه عليهم.. اذا انتوا حسيتوا انه عليكم كيفكم.. ترى ما حد يحس هالشي الا اذا هو صدج مسويه.. الله يخليلي بيتي وعيالي وزوجي.. وربعي الي ما يغدرون فيي”.

واستطردت: “خليني ساكته أبرك.. الواحد يكبر يعقل.. صحيح انا صدج لسان.. لكن قلبي طيب.. نشمية.. ما اكذب”.

وأضافت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في مقطع فيديو أخر أثار الجدل حول علاقتها بإلهام الفضالة: “شو السالفة، كل ما نزلنا شي ياخدوه عليهم، إذا أنتو حاسين إنه عليكم خلاص.. وما حدا بيحس بكدة إلا إذا صدق مسويه، الله يخليلي بيتي وعيالي وراجلي، ولا يحرمني منهم وأهلي ، ورابعي اللي يحبوني، ربي يحافظهم ويخليهم لي.. هنمثل وايد على بعض إن إحنا اللي كلمتنا مهمة، وإن إحنا ما بننشغل بحد بس من ورا التليفون”.

يذكر أن اسم الهام الفضالة، تصدر قائمة الأكثر تداولًا، بعد زواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر، بعد علاقة حب جمعتهما خلال تصوير مسلسل “أمينة حاف” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.