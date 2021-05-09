فيديو.. عفاف شعيب تكشف تفاصيل خيانة زوجها لها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب تفاصيل طلاقها من المنتج رياض العريان بسبب خيانته لها مع سكرتيرته قائلة: “اكتشفت خيانته من خلال مكالمته لها عبر الهاتف المحمول، والموضوع جاء عن طريق الصدفة ولم أكن أراقبهما”.

وأكدت عفاف شعيب أنها اكتشفت الأمر عن طريق تليفون المنزل، إذا كانت ستجري مكالمة لوالدتها لتطمئن عليها، فسمعت المكالمة بين طليقها والسكرتيرة.

وأضافت عفاف شعيب، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن طليقها رياض العريان رحل من المنزل بعد اكتشافها خيانته، مؤكدة أنها واجهته بالخيانة في نفس الوقت، كما أن صدمتها تسببت في الوجع له.

من ناحية أخرى عبرت الفنانة عفاف شعيب عن تقديرها للفنانة الكبيرة شمس البارودي، قائلة: “الفنانة شمس البارودي اتجهت إلى الله بنية سليمة وهي تحافظ على كيان المنزل، كما أنها ما زالت جميلة”، موجهة حديثها للسوشيال ميديا: “سبوها تعيش حياتها”.

كما طالبت عفاف شعيب خلال الحلقة من الفنان محمد رمضان بأن يراجع نفسه في طريقة ظهوره بالأغاني، وأنه لا يصح أن يرتدي القميص بهذا الشكل، في إشارة إلى أنه يفتح أزرار قميصه أو يظهر عاريا من الجزء الأعلى.

وقالت إيناس الدغيدى ساخرة لعفاف شعيب إن الرجل يستطيع أن يفعل ما يريد وأن يظهر عاريا فهو مصرح له بذلك الأمر، وردت عليها عفاف شعيب: لا ليست إلى هذه الدرجة “مينفعش يا محمد أنت فنان والناس بتحبك”.

وأضافت عفاف شعيب: “يجب على محمد رمضان مراجعة نفسه، فقد افتعل العديد من المشاكل، وليس عيبا أن يراجع الإنسان نفسه، خصوصا أن هناك شباب يقلدونه، ويجب على المحيطين بمحمد رمضان أن ينصحونه، فهو فنان لديه جمهور كبير”.