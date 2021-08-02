فيديو.. عبدالمجيد عبدالله يطرح ألبومه “عالم موازي”

المستقلة/- منى شعلان/ أزيح الستار عن الألبوم المنتظر للمطرب عبدالمجيد عبدالله، وذلك تزامنا مع مناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم ( 3 اغسطس).

ويضم الألبوم 22 أغنية هي من إنتاج وتوزيع “روتانا للصوتيات والمرئيات”، انتظرها بشوق الجمهور المحب والمتعطش لسماع أعمال عبد المجيد عبد الله حيث يأتي “عالم موازي” بعد غياب 7 سنوات عن إصدار آخر ألبوم غنائي.

يقول عبد المجيد عبد الله احتفاء بإطلاق ألبومه: “بعد اشهر واشهر من الاختيارات والتحضيرات والتسجيلات أضع اليوم ألبومي “عالم موازي” بين أيديكم وفي أسماعكم، متمنيا أن يحظى بالإعجاب والتقدير. لقد اجتهدت وسعيت لتقديم الأجود غنائيًّا وموسيقيًّا لجمهوري وما توفيقي إلا بالله، كنت قد وعدت أن يتم إطلاق ألبومي “عالم موازي” في عيد الاضحى وجهزت كل شيء لهذا، كما أنجزت صور غلاف الألبوم وعرضتها لكم كي أطمئنكم أن ألبومي على وشك الصدور لكن للأسف الوقت لم يسعفني حينها خاصة في مسألة الماسترنغ الذي انتهى قبل يومين، لكن الان كل شيء أصبح جاهزًا، وسيكون لي لقاء تلفزيوني قريب أخبركم فيه عن جميع كواليس وحكايات ألبومي “عالم موازي”، وحتى يحين ذلك الوقت أشكر جميع المبدعين من الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوني إنجاز الألبوم.

وتابع: أوجه التحية للبطلين اللذين أشرفا على الألبوم، الموزع الموسيقي عصام الشرايطي والملحن ياسر بو علي. كذلك اشكر شركتي روتانا للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي اخي سالم الهندي الذي تربطني به صداقة و”عشرة عمر ” على كل ما قدموه ويقدمونه لي طيلة سنواتي معهم، وكل المحبة لجمهوري الذي دوما يتابعني ويثق باختياراتي والمتحمس لسماع كل جديد لي، ولا انسى شكر اهل الاعلام الذين هم شركاء نجاح في رحلتي الفنية والمتابعين لي حساباتي في السوشيال ميديا.. واعذروني ان كان هناك قصور”.

يغني عبدالمجيد أربع أغاني من كلمات تركي هي: (أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله) وجميعها من ألحان طارق محمد.

أما الشاعر واحد، فيغني مجيد من كلماته أغنيتي: “عالم موازي” التي تتصدر أغاني الألبوم وقرر “أبوعبدالله” أن تكون أول الأعمال التي يطلقها “سنغل” من جديده، وهي من ألحان طارق محمد، كما يتعاون عبدالمجيد مع الشاعر “واحد” في أغنية “يا صبر” من ألحان مبهم.

أما النصيب الأكبر في أغاني الألبوم هي للشاعر فهد المساعد الذي كتب أغنيات: (غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى) وهي من ألحان ياسر بو علي، وأغنيتي: (يابن الاوادم، اعتذرلك) وهما من ألحان مبهم.

أما حصة الأسد في الألبوم على صعيد الألحان فهي للمبدع ياسر بوعلي الذي لحن عشرة أغاني، فإضافة للأعمال التي تم ذكرها، لحن في الألبوم ثلاثة أغاني من كلمات الشاعرة العالية هي: (تهددني، لا زعلت، لمحته)، أيضا لحن أغنية “انت فاهم” من كلمات حسن عبد العزيز، وأغنية “مثل ما كان” كلمات أحمد الصانع، وأغنية “سامح الله” للشاعرة الجادل التي أيضا كتبت في الألبوم أغنية “حالي” من ألحان مبهم الذي لحن كذلك “مشكور” من كلمات سعود البابطين.

وفي الألبوم أغنية من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان بعنوان “ملل حبك”.

ورغم أن عبدالمجيد كان قد أعلن أن ألبومه يتضمن 21 أغنية، لكن المفاجأة أنه أضاف في اللحظات الأخيرة أغنية جديدة هي “قدمت لي” من كلمات “العبد لله” وألحان “مبهم” ليكون بذلك هذا الألبوم بأغانيه الـ22 إضافة جديدة في تاريخ ومشوار عبدالمجيد.